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    Кто из прошлогодних участников Лиги Европы будет лишним?

    «Спортинг» Лиссабон — ЛАСК. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Лиссабон — ЛАСК
    «Спортинг» выиграл два матча из двух на старте сезона
    В квалификации Лиги Европы «Спортинг» Лиссабон будет принимать ЛАСК. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Спортинг» Лиссабон — ЛАСК.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года
    Спортинг
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    •  Спортинг 22:00 ЛАСК ЛАСК
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    «Спортинг» Лиссабон

    «Спортинг» пока провел только два официальных матча. А перед встречей с «Абердином» в прошлой стадии Лиги Европы у лиссабонской команды было лишь несколько товарищеских матчей.

    Главный вывод после этих матчей — «Спортинг», похоже, неплохо бежит в атаку. В играх с «Портимоненше», «Белененсешем» и «Вальядолидом» команда Рубена Аморима в общей сложности забила семь мячей.

    Правда, «Спортинг» и пропускал во всех случаях. Также не лишним будет вспомнить, что последний раз «Спортинг» проигрывал на своем поле еще в январе. Это был матч с «Бенфикой».

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    Помимо вышеупомянутого матча против «Абердина» (1:0) «Львы» также победили на выезде в чемпионате Португалии «Пасуш де Феррейры» (2:0).

    ЛАСК

    В чемпионате Австрии прошлого сезона «черно-белые» первый этап завершили на первом месте, однако финальную часть провалили, и в итоге ЛАСК сумел финишировать в первенстве только на третьей строчке.

    В Лиге Европы прошлой кампании команда выступили удачно. Ей удалось дойти до 1/8 финала, где проиграла «Манчестер Юнайтед».

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  • 28/09/2020

    • С начала нового сезона клуб не знает поражений в шести поединках во всех турнирах. Начался он с победы «Зигендорфа» (3:0) в Кубке Австрии.

    В трех предыдущих матчах ЛАСК одержал три победы, две из которых одержаны в двух последних матчах.

    По итогам трех стартовых туров австрийской Бундеслиги он идет на третьей позиции с семью очками.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,08.

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    Успех гостей оценивается в 3,65, ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10. 0

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    «Спортинг» Лиссабон — ЛАСК. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Спортинг» Лиссабон — ЛАСК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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