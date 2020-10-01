«Спортинг» Лиссабон — ЛАСК. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

«Спортинг» Лиссабон
«Спортинг» пока провел только два официальных матча. А перед встречей с «Абердином» в прошлой стадии Лиги Европы у лиссабонской команды было лишь несколько товарищеских матчей.
Главный вывод после этих матчей — «Спортинг», похоже, неплохо бежит в атаку. В играх с «Портимоненше», «Белененсешем» и «Вальядолидом» команда Рубена Аморима в общей сложности забила семь мячей.
Правда, «Спортинг» и пропускал во всех случаях. Также не лишним будет вспомнить, что последний раз «Спортинг» проигрывал на своем поле еще в январе. Это был матч с «Бенфикой».
Помимо вышеупомянутого матча против «Абердина» (1:0) «Львы» также победили на выезде в чемпионате Португалии «Пасуш де Феррейры» (2:0).
ЛАСК
В чемпионате Австрии прошлого сезона «черно-белые» первый этап завершили на первом месте, однако финальную часть провалили, и в итоге ЛАСК сумел финишировать в первенстве только на третьей строчке.
В Лиге Европы прошлой кампании команда выступили удачно. Ей удалось дойти до 1/8 финала, где проиграла «Манчестер Юнайтед».
С начала нового сезона клуб не знает поражений в шести поединках во всех турнирах. Начался он с победы «Зигендорфа» (3:0) в Кубке Австрии.
В трех предыдущих матчах ЛАСК одержал три победы, две из которых одержаны в двух последних матчах.
По итогам трех стартовых туров австрийской Бундеслиги он идет на третьей позиции с семью очками.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,08.
Успех гостей оценивается в 3,65, ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10. 0