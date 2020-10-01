«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Кубка лиги 1 октября 2020 года

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» примет «Арсенал» на стадионе «Энфилд Роуд». Команды проведут встречу 1-го октября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал».

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» набрали неплохую форму, о которой свидетельствует серия из четырех побед. Хозяева одержали три победы в рамках АПЛ и один раз победили в Кубке английской лиги.

«Ливерпуль» записал на своей счет победу над «Лидсом» со счетом 4:3. После этого подопечные Юргена Клоппа одолели «Челси», забив «аристократам» два безответных мяча. Во встрече с «Линкольном» «красные» победили со счетом 7:2.

В прошлом матче была встреча с «Арсеналом», вторая в этом сезоне. Команде удалось победить со счетом 3:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Мерсисайдцы» не проигрывали в шести домашних поединках подряд, одержав в пяти из них победу. В пяти играх подряд действующий чемпион АПЛ забивал не менее двух мячей.

В этот раз Клопп не сможет задействовать Тиаго Алькантару, который сидит на карантине. Из-за травм не сыграют Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Алекс окслейд-Чемберлен.

«Арсенал»

«Канониры» потерпели свое первое поражение в новом сезоне. Вообще они не уступали на протяжении восьми игр, победив в семи из них.

До фиаско в матче с «Ливерпулем» (1:3), «Арсенал» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0 и победил в дерби с «Вест Хэмом» (2:1). В предыдущем раунде Кубка лиги «красно-белым» сразу же попался «Лестер», однако подопечные Артеты взяли над соперником верх, выиграв 2:0.

Пропущенные мячи от «Ливерпуля» стали для «Арсенала» первыми за три поединка, сыгранных на выезде. До этого команда играла на ноль в чужих стенах.

В списке кадровых потерь указаны Шкодран Мустафи, Мартинелли, Сократис и Седрик Соареш.

Прогноз и ставка

Букмекерские коэффициенты на победу команд в основное время составляют 1.96 и 3.65 соответственно. На проход даются такие цифры: 1.55 и 2.60.

Артета пока что ведет в счете. В его активе две победы над Клоппом. В нынешнем сезоне счет 1:1. Напомним, что ранее «Арсенал» выиграл в доигровке АПЛ 2:1 и взял Суперкубок Англии, одолев «красных» в серии пенальти.

Прогнозируем, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 2.18. Гости не побеждали на «Энфилд» очень долго. В шести последних встречах даже проигрывали. 0