«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 20 сентября 2020 года

Мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Реал Сосьедадом» в рамках второго тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Сан-Себастьяне, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.

И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.

К тому же, главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль не мог рассчитывать на ряд ведущих игроков. В том числе на Давида Сильву, который в конце августа сдал положительный тест на коронавирус. Однако в предстоящем матче Сильва, как ожидается, скорее всего, дебютирует за «Сосьедад» в официальном матче.

«Реал» Мадрид

У «Реала» тоже хватает травмированных, в лазарете, как обычно, Эден Азар, который уже больше года пытается набрать оптимальную форму. Ближайшую игру также Иско и Марко Асенсио, а также Лукас Васкес и Эдер Милитао.

Однако за «Реал» в этом плане можно не переживать, в распоряжении Зинедина Зидана сейчас столько игроков, что хватит на два равноценных состава.

Но самое главное, что Зидану, как показала летняя часть минувшего чемпионата, наконец-то удалось построить игру команду. «Реал» выдал невероятную серию из десяти побед, благодаря чему уверенно обошел «Барселону» и стал чемпионом Испании. С такой игрой «Реал» легко выиграет и новый чемпионат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Реал Сосьедада» за 5.35, на ничью за 4.00, а на «Реал» — за 1.77.

Выезды в Сан-Себастьян почти всегда, как правило, получаются самыми проблемными для Мадрида. Более того, если взять пять предыдущих матчей, то «Реал» уступает «Сосьедаду» — две победы против трех. Например, в начале года «Реал Сосьедад» выбил команду Зидана из Кубка Испании, выиграв на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:3.

Но «Реал» изменился, в Ла Лиге ему сейчас точно нет равных. У Мадрида невероятно сбалансированная игра, возможно, не такая яркая, но в плане эффективности «Реалу» точно нет равных.

С одной стороны, напрашивается ставка на голы, но — нет. «Реал» может запросто выиграть 1:0 или 2:0 — команда Зидана, как показал прошлый сезон, не гонится за сумасшедшей результативностью, на первом месте — результат.

Поэтому — просто победа «Реала» за 1.77. Или — победа «Реала» в первом тайме и в матче за 2.52. Гол до перерыва и еще один во втором тайме — и игра сделана. 0