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    Сможет ли «Реал» начать сезон с победы?

    «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид
    «Реал» начнет новый сезон в Сан-Себастьяне
    Мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Реал Сосьедадом» в рамках второго тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Сан-Себастьяне, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Сентября 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.

    И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.

    К тому же, главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль не мог рассчитывать на ряд ведущих игроков. В том числе на Давида Сильву, который в конце августа сдал положительный тест на коронавирус. Однако в предстоящем матче Сильва, как ожидается, скорее всего, дебютирует за «Сосьедад» в официальном матче.

    «Реал» Мадрид

    У «Реала» тоже хватает травмированных, в лазарете, как обычно, Эден Азар, который уже больше года пытается набрать оптимальную форму. Ближайшую игру также Иско и Марко Асенсио, а также Лукас Васкес и Эдер Милитао.

    Однако за «Реал» в этом плане можно не переживать, в распоряжении Зинедина Зидана сейчас столько игроков, что хватит на два равноценных состава.

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    Но самое главное, что Зидану, как показала летняя часть минувшего чемпионата, наконец-то удалось построить игру команду. «Реал» выдал невероятную серию из десяти побед, благодаря чему уверенно обошел «Барселону» и стал чемпионом Испании. С такой игрой «Реал» легко выиграет и новый чемпионат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Реал Сосьедада» за 5.35, на ничью за 4.00, а на «Реал» — за 1.77.

    Выезды в Сан-Себастьян почти всегда, как правило, получаются самыми проблемными для Мадрида. Более того, если взять пять предыдущих матчей, то «Реал» уступает «Сосьедаду» — две победы против трех. Например, в начале года «Реал Сосьедад» выбил команду Зидана из Кубка Испании, выиграв на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:3.

    Но «Реал» изменился, в Ла Лиге ему сейчас точно нет равных. У Мадрида невероятно сбалансированная игра, возможно, не такая яркая, но в плане эффективности «Реалу» точно нет равных.

    С одной стороны, напрашивается ставка на голы, но — нет. «Реал» может запросто выиграть 1:0 или 2:0 — команда Зидана, как показал прошлый сезон, не гонится за сумасшедшей результативностью, на первом месте — результат.

    Поэтому — просто победа «Реала» за 1.77. Или — победа «Реала» в первом тайме и в матче за 2.52. Гол до перерыва и еще один во втором тайме — и игра сделана. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.52
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