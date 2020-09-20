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    Продолжит ли «Монпелье» побеждать на своем поле?

    «Монпелье» — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Анже»
    Тежи Саванье
    В воскресенье, 20 сентября, «Монпелье» на своем поле примет «Анже» в рамках четвертого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Моссон», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Монпелье» — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Сентября 2020 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 16:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Монпелье»

    «Монпелье» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 6 очков.

    В своем стартовом матче сезона «паладины» на выезде потерпели поражение от «Ренна» (1:2), играя в меньшинстве с 43-й по 73-ю минута.

    Спустя пару недель подопечные Мишеля Тер Закаряна реабилитировались, победив на своем поле «Ниццу» (3:1) благодаря дублю Даниэля Конгре.

    А 15 сентября «Монпелье» и вовсе преподнес сюрприз, обыграв у себя дома «Лион» (2:1). В этот раз дубль оформил Тежи Саванье.

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    После травмы у «паладинов» восстанавливается Бастиан Баду. Бразилец Виторино Хилтон отбывает дисквалификацию.

    «Анже»

    «Анже» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 6 баллами.

    «Черно-белые» начали сезон с выездной победы над «Дижоном» (1:0), после чего у себя дома проиграли «Бордо» (0:2).

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    А вот в третьем туре команда Стефана Мулена на своем поле выиграла у «Реймса» (1:0), забив победный мяч, находясь в большинстве.

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    Среди травмированных у «Анже» значатся Рашид Алиуи, Матиас Перейра и Раян Аит Нури. Тома Ромен отбывает дисквалификацию, тогда как Ванисс Таиби находится на карантине.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.08, победа «Анже» — 3.80, ничья — 3.40.

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    Несмотря на тот факт, что в последнее время «черно-белые» в целом на равных сражались с «паладинами», в этот раз, как нам кажется, им будет сложно набрать очки.

    Подопечные Мишеля Тер Закаряна своими победами над «Ниццей» и «Лионом» доказали, что пребывают в отличной форме, тогда как «Анже», хоть и набрал столько же очков, имеет гораздо больше кадровых проблем.

    Ставка на победу «Монпелье» нам кажется столь привлекательной, что было бы неправильно ей не воспользоваться. Наш прогноз — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «тотал голов больше 2» за 1.70. Да, чемпионат Франции сложно назвать слишком результативным, но «Монпелье» в двух предыдущих домашних матчах забил пять голов, поэтому от него можно ждать продолжения голевой феерии. 0

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    «Монпелье» — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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