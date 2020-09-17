«Нефтчи» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Нефтчи» будет принимать «Галатасарай». Игра пройдет на «Баксель Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтчи» — «Галатасарай».

«Нефтчи»

После возобновления футбола в Азербайджане команда из Баку успела сыграть в трех матчах в разных турнирах.

Сперва 21 августа «Нефтчи» встретился с «Сабаилом» в 1 туре Премьер-лиги. На своем поле «нефтяники» одержали дебютную победу в сезоне (2:1).

Затем в квалификации Лиги Европы подопечные Физули Мамедовова обыграли «Шкупи» из Северной Македонии (2:1).

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Во втором туре домашнего чемпионата «Нефтчи» принимал в родных стенах «Сумгаит» и потерпел поражение (0:2). В таблице первенства черно-белые идут шестыми с тремя очками на счету.

«Галатасарай»

После возобновления сезона 2019/2020 стамбульская команда приняла участие в 8 матчах Суперлиги, победив лишь в одном из них.

Это был поединок 33-го тура против «Гезтепе» в родных стенах (3:1). В последней встрече «Галатасарай» расписал мировую с «Антальяспором» (2:2), а в таблице он в итоге финишировал шестым.

В предсезонке подопечные Фатиха Терима провели три игры, в которых они победили «Истанбулспор» (1:0), «Умраниеспор» (2:0) и расписали мировую с «Хатаяспором» (1:1).

В новом сезоне «Галатасарай» в 1 туре принимал у себя дома «Газиантеп». На «Тюрк Телеком Арене» «львы» выиграли (3:1) и завоевали первые три очка.

Прогноз и ставка

На победу «Нефтчи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.85, на ничью — 4.64, а на победу «Галатасарая» — 1.47.

Наши прогноз и ставка на матч — победа «Галатасарая» с форой -1 с коэффициентом 1.83. 0