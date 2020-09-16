«Ленинградец» — «Уфа». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка России 16 сентября 2020 года

В матче первого тура Кубка России «Уфа» на выезде сыграет с командой «Ленинградец». Игра пройдет 16 сентября и начнется в 13:00 по мск. Прогноз на «Ленинградец» — «Уфа».

«Ленинградец»

Хозяева показывают плохие результаты. Они проиграли два прошлых поединка всухую — «Тверь» 0:2 и «Олимп-Долгопрудный» 0:3. Последнего соперника «Ленинградец» обыграл в финальной стадии квалификации Кубка России, выиграв 2:1.

Это была первая победа команды за пять последних поединков — 3 поражения, ничья и победа. Кроме названых выше результатов, представители второй группы ПФЛ уступили клубу «Муром» 0:2 и сыграли вничью командой «Локомотив Казанка» (1:1).

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Также добавим, что коллектив пропускал в десяти матчах подряд. В трех из четырех последних игр команда пропускала больше одного гола.

«Уфа»

Гостей в последнее время штормит. Они проиграли 3 из 4 встреч. Последняя победа команды была 14 августа.

«Уфа» потерпел фиаско во встрече с «Тамбовом» (0:2). Также было поражение от «Рубина» (0:3) и «Ростова» (0:1). Эти результаты чуть разбавляет ничья с московским «Динамо» (1:1) и перемирие со «Спартаком» (1:1).

Безвыигрышная серия «Уфы» «горожан» составляет 5 матчей. Победа в предстоящем поединке очень важна с точки зрения психологии. Неважно, насколько слабее соперник. Уфимцы будут настраиваться на победу.

Прогноз

«Уфа» намного сильнее своего соперника. При этом у обеих команд сейчас не самый легкий период. Обе часто пропускают и редко побеждают.

Букмекеры дают на победу «Ленинградца» 5.30, тогда как победа «Уфы» оценивается в 1.64. Ничья предлагают за 3.65.

«Уфа» просто обязана обыграть этого соперника. Команде Вадима Евсеева нужно вернуть себе уверенность, поэтому мы ставим на победу гостей за 1.64. 0