«Ленинградец» — «Уфа». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка России 16 сентября 2020 года

«Ленинградец»
Хозяева показывают плохие результаты. Они проиграли два прошлых поединка всухую — «Тверь» 0:2 и «Олимп-Долгопрудный» 0:3. Последнего соперника «Ленинградец» обыграл в финальной стадии квалификации Кубка России, выиграв 2:1.
Это была первая победа команды за пять последних поединков — 3 поражения, ничья и победа. Кроме названых выше результатов, представители второй группы ПФЛ уступили клубу «Муром» 0:2 и сыграли вничью командой «Локомотив Казанка» (1:1).
Также добавим, что коллектив пропускал в десяти матчах подряд. В трех из четырех последних игр команда пропускала больше одного гола.
«Уфа»
Гостей в последнее время штормит. Они проиграли 3 из 4 встреч. Последняя победа команды была 14 августа.
«Уфа» потерпел фиаско во встрече с «Тамбовом» (0:2). Также было поражение от «Рубина» (0:3) и «Ростова» (0:1). Эти результаты чуть разбавляет ничья с московским «Динамо» (1:1) и перемирие со «Спартаком» (1:1).
Безвыигрышная серия «Уфы» «горожан» составляет 5 матчей. Победа в предстоящем поединке очень важна с точки зрения психологии. Неважно, насколько слабее соперник. Уфимцы будут настраиваться на победу.
Прогноз
«Уфа» намного сильнее своего соперника. При этом у обеих команд сейчас не самый легкий период. Обе часто пропускают и редко побеждают.
Букмекеры дают на победу «Ленинградца» 5.30, тогда как победа «Уфы» оценивается в 1.64. Ничья предлагают за 3.65.
«Уфа» просто обязана обыграть этого соперника. Команде Вадима Евсеева нужно вернуть себе уверенность, поэтому мы ставим на победу гостей за 1.64. 0