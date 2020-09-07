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    Устоит ли сборная Израиля против Словакии на своем поле?

    Израиль — Словакия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Словакия
    Сборная Словакии
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная Израиля будет принимать команду Словакии. Встреча пройдет 7 сентября в Нетании на арене «Нетания» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Израиль — Словакия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 2 07 Сентября 2020 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    Сборная Израиля

    В прошлом розыгрыше Лиги наций израильтяне выступали в Лиге С, в одной группе с Шотландией и Албанией и в итоге заняли второе место.

    Квалификационный турнир Евро-2020 Израиль провел неудачно, не выиграв в 7 из 10 поединков (2 ничьи, 5 поражений) и заняв предпоследнее пятое место в группе G, из которой вышли Австрия и Польша.

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    В последних матчах отбора в ноябре прошлого года Израиль сначала на своем поле уступил Польше (1:2), а затем на выезде проиграл Македонии (0:1).

    Израиль начала турнир с ничейного результата в выездном поединке со сборной Шотландии (1:1), прервав из 4-матчевую серию из поражений в гостевых поединках.

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  • 01/09/2020

    • Команда находится на 93-м месте в мировом рейтинге ФИФА, и смогла выиграть лишь в 1 из 8 последних официальных матчей (2 ничьи, 5 поражений).

    Сборная Словакии

    Как и в прошлом розыгрыше, словаки выступают в Лиге B этого турнира. Тогда команда заняла последнее место в своей группе, проиграв в 3 из 4 матчей с Украиной (0:1, 4:1) и Чехией (1:2, 0:1).

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  • 31/08/2020

    • Словакия неплохо провела квалификацию к Евро, где в группе Е ей противостояли Хорватия, Уэльс, Венгрия и Азербайджан.

    Словаки не проиграли в 5 из 8 матчей (4 победы, 1 ничья), но заняли только 3-ю строчку в своей группе, всего на балл отстав от Уэльса.

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    В последних матчах отбора в ноябре прошлого года словаки в гостях проиграли Хорватии (1:3) и дома победили Азербайджан (2:0).

    В стартовом матче нового сезона Лиги наций сборная Словакии уступила на домашнем поле своему принципиальному сопернику — сборной Чехии (1:3).

    Календарь и таблица Лиги наций

    С израильтянами словацкая команда провела 4 поединка в своей истории (2 из которых товарищеские) и ни разу не уступила (3 победы, 1 ничья).

    Прогноз и ставки

    На победу Израиля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.55, а на победу Словакии — 3.80.

    Израильская команда не уступила в 6 из 7 предыдущих официальных домашних встреч (4 победы, 2 ничьи). Прогнозируем, что дома Израиль не проиграет.

    В 9 из 12 предыдущих официальных матчей сборной Израиля обе команды покидали поле с забитыми мячами: «обе забьют» за 1.95. Больше 2 голов забивалось в 7 из 10 последних официальных поединков сборной Израиля: ТБ 2,0 за 1.65. 0

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    Израиль — Словакия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года. Прогноз на Израиль — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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