Израиль — Словакия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная Израиля будет принимать команду Словакии. Встреча пройдет 7 сентября в Нетании на арене «Нетания» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Израиль — Словакия.

Сборная Израиля

В прошлом розыгрыше Лиги наций израильтяне выступали в Лиге С, в одной группе с Шотландией и Албанией и в итоге заняли второе место.

Квалификационный турнир Евро-2020 Израиль провел неудачно, не выиграв в 7 из 10 поединков (2 ничьи, 5 поражений) и заняв предпоследнее пятое место в группе G, из которой вышли Австрия и Польша.

Все прогнозы на Лигу наций

В последних матчах отбора в ноябре прошлого года Израиль сначала на своем поле уступил Польше (1:2), а затем на выезде проиграл Македонии (0:1).

Израиль начала турнир с ничейного результата в выездном поединке со сборной Шотландии (1:1), прервав из 4-матчевую серию из поражений в гостевых поединках.

Команда находится на 93-м месте в мировом рейтинге ФИФА, и смогла выиграть лишь в 1 из 8 последних официальных матчей (2 ничьи, 5 поражений).

Сборная Словакии

Как и в прошлом розыгрыше, словаки выступают в Лиге B этого турнира. Тогда команда заняла последнее место в своей группе, проиграв в 3 из 4 матчей с Украиной (0:1, 4:1) и Чехией (1:2, 0:1).

Словакия неплохо провела квалификацию к Евро, где в группе Е ей противостояли Хорватия, Уэльс, Венгрия и Азербайджан.

Словаки не проиграли в 5 из 8 матчей (4 победы, 1 ничья), но заняли только 3-ю строчку в своей группе, всего на балл отстав от Уэльса.

В последних матчах отбора в ноябре прошлого года словаки в гостях проиграли Хорватии (1:3) и дома победили Азербайджан (2:0).

В стартовом матче нового сезона Лиги наций сборная Словакии уступила на домашнем поле своему принципиальному сопернику — сборной Чехии (1:3).

Календарь и таблица Лиги наций

С израильтянами словацкая команда провела 4 поединка в своей истории (2 из которых товарищеские) и ни разу не уступила (3 победы, 1 ничья).

Прогноз и ставки

На победу Израиля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.55, а на победу Словакии — 3.80.

Израильская команда не уступила в 6 из 7 предыдущих официальных домашних встреч (4 победы, 2 ничьи). Прогнозируем, что дома Израиль не проиграет.

В 9 из 12 предыдущих официальных матчей сборной Израиля обе команды покидали поле с забитыми мячами: «обе забьют» за 1.95. Больше 2 голов забивалось в 7 из 10 последних официальных поединков сборной Израиля: ТБ 2,0 за 1.65. 0