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    Увезет ли сборная Казахстана очки из Вильнюса?

    Литва — Казахстан. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Казахстан
    Сборная Казахстана
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги С сборная Литвы будет принимать команду Казахстана. Встреча пройдет 4 сентября на стадионе «ЛФФ» (Вильнюс). Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Литва — Казахстан.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 4 04 Сентября 2020 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 21:45 Казахстан Казахстан
  • Астана
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
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    Сборная Литвы

    Сборная Литвы в прошлом сезоне Лиги Наций заняла последнее место в своей группе Лиги С, уступив во всех 6 матчах турнира. В одном квартете с ней были команды Сербии, Румынии и Черногории.

    В квалификации Евро-2020 Литва заняла последнее место в группе В, не выиграв ни одного матча: 1 ничья с Люксембургом лома (1:1) и 7 поражений).

    Литовцы завершили отбор серией из шести поражений подряд с общим счетом 3:22. В последних матчах сборная Литвы в октябре дома уступила Сербии (1:2) и на выезде была уничтожена Португалией (0:6).

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    После квалификации Литва провела одну контрольную игру — в ноябре победила Новую Зеландию со счетом 1:0. Эта победа стала для литовцев первой на своем поле за три года и единственной в 2019 году.

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  • 01/09/2020

    • Команда располагается на 131-й строчке в рейтинге ФИФА.

    Сборная Казахстана

    В прошлом розыгрыше Лиги наций казахстанцы играли в Лиге D и с 6 очками заняли второе место в своем квартете, где им противостояли уверенно выигравшая группу Грузия (16), а также Андорра(4) и Латвия (4).

    На отборе к Евро-2020 Казахстан занял предпоследнее, 5-е место в группе I и не вышел в финальный этап турнира. В 10 матчах команда Михала Билека набрала 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 6 поражений.

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  • 31/08/2020

    • Казахстанцы одержали всего 1 из 3 побед над сборной, занявшей место в топ-3 группы по итогам отбора. В рамках 1-го тура квалификации Казахстан на своем поле обыграл Шотландию со счетом 3:0.

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    В последних матчах в ноябре сборная Казахстана в гостях обыграла Сан-Марино (3:1) и на выезде уступила Шотландии (3:1).

    Календарь и таблица Лиги наций

    За всю историю команд Литва и Казахстан провели одну товарищескую встречу. В марте 2014 года сборные сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    На победу Литвы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 3.05, а на победу Казахстана — 2.15.

    На отборе к Евро Литва и Казахстан были слабейшими сборными в своих группах, но Казахстан выступил лучше пребывающих в кризисе литовцев. Прогнозируем, что на выезде сборная Казахстана не проиграет.

    У обеих команд нет сильных исполнителей в нападении. В квалификации к Евро сборные стали одними из худших в своих группах по результативности. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.45 и «Обе забьют — нет» за 1.60. 0

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    Литва — Казахстан. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года. Прогноз на Литва — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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