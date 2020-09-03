Турция — Венгрия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

В 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная Турции будет принимать команду Венгрии. Встреча пройдет 3 сентября в Сивасе. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Турция — Венгрия.

Турция

Сборная Турции в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняла третье место в своей группе дивизиона В со Швецией и Россией. Однако турецкой команде удалось остаться в Лиге В благодаря реформе Лиги наций, которую провел УЕФА, расширив более сильные дивизионы.

Далее турецкая сборная играла в квалификации Евро-2020 и сумела квалифицироваться на турнир. Турки заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед сборную Франции, но опередив Исландию, Албанию, Андорру и Молдову.

В десяти турах Турция потерпела лишь одно поражение и набрала в итоге 23 очка.

Календарь и таблица Лиги наций

Свой последний к этому моменту матч турецкая сборная провела еще 17 ноября. В рамках квалификации на ЧЕ турки обыграли Андорру со счетом 2:0.

Венгрия

Венгрия в Лиге наций 2018-2019 выступала в дивизионе С и заняла второе место в одной группе с командами Финляндии, Греции и Эстонии. Тем не менее, венгерская команда благодаря изменениям в турнире получила путевку в Лигу В.

Квалифицироваться на Евро-2020 венгерской сборной не удалось. Венгры стали лишь четвертыми в одной группе с Хорватией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном.

В восьми матчах Венгрия четыре раза выиграла и четырежды проиграла, набрав в итоге 12 очков.

В предыдущий раз венгерская сборная выходила на поле еще 19 ноября прошлого года, когда со счетом 2:0 уступила Уэльсу.

Прогноз и ставка

На победу Турции букмекерами в этом матче дается коэффициент 1,67, на ничью — 3,82, а на победу Венгрии — 5,35.

Прогноз и ставка на матч — победа Турции и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,89. 0