Турция — Венгрия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

Турция
Сборная Турции в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняла третье место в своей группе дивизиона В со Швецией и Россией. Однако турецкой команде удалось остаться в Лиге В благодаря реформе Лиги наций, которую провел УЕФА, расширив более сильные дивизионы.
Далее турецкая сборная играла в квалификации Евро-2020 и сумела квалифицироваться на турнир. Турки заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед сборную Франции, но опередив Исландию, Албанию, Андорру и Молдову.
В десяти турах Турция потерпела лишь одно поражение и набрала в итоге 23 очка.
Календарь и таблица Лиги наций
Свой последний к этому моменту матч турецкая сборная провела еще 17 ноября. В рамках квалификации на ЧЕ турки обыграли Андорру со счетом 2:0.
Венгрия
Венгрия в Лиге наций 2018-2019 выступала в дивизионе С и заняла второе место в одной группе с командами Финляндии, Греции и Эстонии. Тем не менее, венгерская команда благодаря изменениям в турнире получила путевку в Лигу В.
Квалифицироваться на Евро-2020 венгерской сборной не удалось. Венгры стали лишь четвертыми в одной группе с Хорватией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном.
В восьми матчах Венгрия четыре раза выиграла и четырежды проиграла, набрав в итоге 12 очков.
В предыдущий раз венгерская сборная выходила на поле еще 19 ноября прошлого года, когда со счетом 2:0 уступила Уэльсу.
Прогноз и ставка
На победу Турции букмекерами в этом матче дается коэффициент 1,67, на ничью — 3,82, а на победу Венгрии — 5,35.
Прогноз и ставка на матч — победа Турции и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,89. 0