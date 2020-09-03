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    Сможет ли сборная Турции стартовать в Лиге наций с победы?

    Турция — Венгрия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на сборную Венгрии
    Прогноз и ставки на Турция — Венгрия
    Хакан Чалханоглу
    В 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная Турции будет принимать команду Венгрии. Встреча пройдет 3 сентября в Сивасе. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Турция — Венгрия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 03 Сентября 2020 года
    Турция
  • Анкара
    •  Турция 21:45 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.00
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    Турция

    Сборная Турции в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняла третье место в своей группе дивизиона В со Швецией и Россией. Однако турецкой команде удалось остаться в Лиге В благодаря реформе Лиги наций, которую провел УЕФА, расширив более сильные дивизионы.

    Далее турецкая сборная играла в квалификации Евро-2020 и сумела квалифицироваться на турнир. Турки заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед сборную Франции, но опередив Исландию, Албанию, Андорру и Молдову.

    В десяти турах Турция потерпела лишь одно поражение и набрала в итоге 23 очка.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Свой последний к этому моменту матч турецкая сборная провела еще 17 ноября. В рамках квалификации на ЧЕ турки обыграли Андорру со счетом 2:0.

    Венгрия

    Венгрия в Лиге наций 2018-2019 выступала в дивизионе С и заняла второе место в одной группе с командами Финляндии, Греции и Эстонии. Тем не менее, венгерская команда благодаря изменениям в турнире получила путевку в Лигу В.

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    • Квалифицироваться на Евро-2020 венгерской сборной не удалось. Венгры стали лишь четвертыми в одной группе с Хорватией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном.

    В восьми матчах Венгрия четыре раза выиграла и четырежды проиграла, набрав в итоге 12 очков.

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    В предыдущий раз венгерская сборная выходила на поле еще 19 ноября прошлого года, когда со счетом 2:0 уступила Уэльсу.

    Прогноз и ставка

    На победу Турции букмекерами в этом матче дается коэффициент 1,67, на ничью — 3,82, а на победу Венгрии — 5,35.

    Прогноз и ставка на матч — победа Турции и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,89. 0

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    Турция — Венгрия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года. Прогноз на Турция — Венгрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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