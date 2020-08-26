«Чикаго Файр» — «Цинциннати». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч MLS 26 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Чикаго Файр» сыграет с «Цинциннати». Матч пройдет на стадионе «Солджер Филд» 26 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Чикаго Файр» — «Цинциннати».

«Чикаго Файр»

В турнирной таблице Восточной конференции команда из Чикаго, штат Иллинойс, находится сейчас на 12 месте. В 6 турах она заработала 4 очка.

Перед паузой в MLS «Чикаго Файр» на выезде потерпел поражение от «Сиэтл Саундерс» (1:2), а также расписал мировую с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

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А предсезонный турнир MLS Is Back подопечные Рафаэля Вики начали с победы над «Сиэтлом» (2:1). Но во втором матче «люди в красном» уступили «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2).

Неудачно для «Чикаго Файр» закончился и последний поединок предсезонки против «Ванкувера» (0:2), а в регулярном чемпионате команда Рафаэля Вики влетела «Коламбус Крю» (0:3).

«Цинциннати»

Клуб из города Цинциннати, штат Огайо, заработал 7 очков в 6 матчах MLS. В зачете Восточной конференции он находится на 8 позиции.

Незадолго до приостановки регулярного сезона «Цинциннати» потерпел два поражения кряду, уступив в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:3) и «Атланте» (1:2).

Невезучая полоса продолжилась и на предсезонке. 12 августа команда под руководством Япа Стама была разгромлена «Коламбус Крю» (0:4), но затем она сумела победить «Атланту» (1:0) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

А в плей-офф MLS Is Back «Цинциннати» по пенальти вылетел от «Портленд Тимберс» (1:1, 2:4). Регулярный сезон оранжево-синие продолжили ничьей в поединке с «Ди Си Юнайтед» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Чикаго Файр» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.14, а на победу «Цинциннати» — 5.05.

Команде Рафаэля Вики дома нужно брать 3 очка, чтобы подняться в таблице. В матче против не самого сильного соперника мотивированный коллектив из Чикаго постарается выиграть. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго Файр» с коэффициентом 1.62. 0