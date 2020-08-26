«Селтик» — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

В четвертьфинале квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» сыграет с «Ференцварошем». Поединок пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Начало 26 августа в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — «Ференцварош».

«Селтик»

Хозяева являются очень опытным участником еврокубков. В прошлом сезоне коллектив дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил «Копенгагену».

В этом сезоне «Селтик» не потерпел еще ни одного поражения. Команда провела четыре поединка и выиграла в трех из них. В одном была ничья, при этом пропустили «бело-зеленые» всего два гола.

На старте чемпионата Шотландии «кельты» разгромили «Гамильтон» со счетом 5:1, а после этого расписали ничью с «Килмарноком» (1:1). Также была победа над «Данди» (0:1).

В квалификации Лиги чемпионов «Селтик» полностью разбил «Рейкьявик» (6:0). Таким образом, команда остается без поражений уже шестую встречу подряд, если учитывать и межсезонье.

«Ференцварош»

«Ференцварош» в прошлом сезоне участвовал в групповом этапе Лиги Европы, но команда не смогла выйти из своей группы. Ей не хватило пары очков.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Гости провели только два официальных поединка. В первом туре чемпионата Венгрии клуб сыграл вничью с «МТК Будапештом» (1:1). После этого в 1/8 финала квалификации ЛЧ «Ференцварош» обыграл «Юргорден» со счетом 2:0.

«Фради» не проигрывают на протяжении 10 поединков с учетом предсезонной подготовки. К слову, ни в одном из семи товарищеских матчей коллектив не проиграл.

Также отметим, что «Ференцварош» пропустил лишь в одном из четырех последних матчей, победив при этом в трех из них.

Прогноз и ставка на «Селтик» — «Ференцварош»

«Селтик» куда сильнее своего соперника. Команда является лучшей в своем чемпионате, да и в еврокубках не так редко выступает. Так что гостям придется постараться. Это будет первая очная встреча данных соперников.

1.45 и 6.60 — вот такие цифры предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На проход с учетом овертаймов и серии пенальти предлагают 1.22 и 4.30 соответственно.

Учитывая опыт «Селтика», хотим поставить на победу хозяев, при этом учесть тотал матча. Наш прогноз — П1 и ТБ 2.5. 0