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    «Селтик» не отдаст путевку в полуфинал

    «Селтик» — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Ференцварош»
    Каллум Макгрегор
    В четвертьфинале квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» сыграет с «Ференцварошем». Поединок пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Начало 26 августа в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — «Ференцварош».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2020 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Селтик 21:45 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
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    «Селтик»

    Хозяева являются очень опытным участником еврокубков. В прошлом сезоне коллектив дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил «Копенгагену».

    В этом сезоне «Селтик» не потерпел еще ни одного поражения. Команда провела четыре поединка и выиграла в трех из них. В одном была ничья, при этом пропустили «бело-зеленые» всего два гола.

    На старте чемпионата Шотландии «кельты» разгромили «Гамильтон» со счетом 5:1, а после этого расписали ничью с «Килмарноком» (1:1). Также была победа над «Данди» (0:1).

    В квалификации Лиги чемпионов «Селтик» полностью разбил «Рейкьявик» (6:0). Таким образом, команда остается без поражений уже шестую встречу подряд, если учитывать и межсезонье.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» в прошлом сезоне участвовал в групповом этапе Лиги Европы, но команда не смогла выйти из своей группы. Ей не хватило пары очков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Гости провели только два официальных поединка. В первом туре чемпионата Венгрии клуб сыграл вничью с «МТК Будапештом» (1:1). После этого в 1/8 финала квалификации ЛЧ «Ференцварош» обыграл «Юргорден» со счетом 2:0.

    «Фради» не проигрывают на протяжении 10 поединков с учетом предсезонной подготовки. К слову, ни в одном из семи товарищеских матчей коллектив не проиграл.

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    • Также отметим, что «Ференцварош» пропустил лишь в одном из четырех последних матчей, победив при этом в трех из них.

    Прогноз и ставка на «Селтик» — «Ференцварош»

    «Селтик» куда сильнее своего соперника. Команда является лучшей в своем чемпионате, да и в еврокубках не так редко выступает. Так что гостям придется постараться. Это будет первая очная встреча данных соперников.

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    1.45 и 6.60 — вот такие цифры предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На проход с учетом овертаймов и серии пенальти предлагают 1.22 и 4.30 соответственно.

    Учитывая опыт «Селтика», хотим поставить на победу хозяев, при этом учесть тотал матча. Наш прогноз — П1 и ТБ 2.5. 0

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    «Селтик» — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года. Прогноз на «Селтик» — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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