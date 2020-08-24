«Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Китая 24 августа 2020 года

В понедельник, 24 августа, в рамках седьмого тура китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье» сыграет с «Шанхай Шэньхуа». Стартовый свисток будет дан в 13:00 по мск. Прогноз на «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа».

«Хэнань Цзянье»

В первом туре нового сезона Суперлиги команда разошлась вничью с «Далянь Ифан» (1:1). После этого снова была мировая — с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

Только в четвертом туре клуб сумел победить — «Шэньчжэнь» (2:1) на выезде. Благодаря таким результатам он поднялся на пятое место с пятью очками в группе А.

Тем не менее, затем «Хэнань Цзянье» уступил «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Шаньдун Лунэн» (1:2). Эти поражения отодвинули его на седьмую строчку.

«Шанхай Шэньхуа»

«Синие дьяволы» начали этот чемпионат с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

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В четвертом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты вывели коллектив на четвертую позицию.

После этого клуб победил на выезде у «Цзянсу Сунин» (1:0), но его беспроигрышная серия прервалась в прошлом туре, когда поражение ему нанес «Гуанчжоу Фули» (2:3).

Тем не менее, «Шанхай Шэньхуа» остается на четвертой позиции, уступая третьей команде по дополнительным показателям.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,62. 0