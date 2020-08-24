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    Поднимется ли «Шанхай Шэньхуа» с четвертого места?

    «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Китая 24 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа»
    «Шанхай Шэньхуа» на пять очков отстает от лидера
    В понедельник, 24 августа, в рамках седьмого тура китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье» сыграет с «Шанхай Шэньхуа». Стартовый свисток будет дан в 13:00 по мск. Прогноз на «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа».

    «Хэнань Цзянье»

    В первом туре нового сезона Суперлиги команда разошлась вничью с «Далянь Ифан» (1:1). После этого снова была мировая — с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

    Только в четвертом туре клуб сумел победить — «Шэньчжэнь» (2:1) на выезде. Благодаря таким результатам он поднялся на пятое место с пятью очками в группе А.

    Тем не менее, затем «Хэнань Цзянье» уступил «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Шаньдун Лунэн» (1:2). Эти поражения отодвинули его на седьмую строчку.

    «Шанхай Шэньхуа»

    «Синие дьяволы» начали этот чемпионат с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

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    В четвертом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты вывели коллектив на четвертую позицию.

    После этого клуб победил на выезде у «Цзянсу Сунин» (1:0), но его беспроигрышная серия прервалась в прошлом туре, когда поражение ему нанес «Гуанчжоу Фули» (2:3).

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    Тем не менее, «Шанхай Шэньхуа» остается на четвертой позиции, уступая третьей команде по дополнительным показателям.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,62. 0

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    «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Китая 24 августа 2020 года. Прогноз на «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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