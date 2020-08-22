«Урал» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года

В 4 туре РПЛ состоится матч между «Уралом» и «Краснодаром». 22 августа команды встретятся на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Начало в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Краснодар».

«Урал»

«Урал» по-прежнему никак не может выиграть в РПЛ. В прошлой встрече команда выдала неплохую игру, выйдя вперед в игре с «Локомотивом», но «железнодорожники» смогли сравнять счет.

Таким образом, «шмели» во второй раз подряд сыграли вничью, причем с одинаковым счетом. В позапрошлом туре была ничья 1:1 с «Рубином». Первый тур нового сезона хозяева проиграли московскому «Динамо» (0:2).

Безвыигрышная серия в РПЛ составляет 6 поединков. Прошлый сезон команда завершила на трех поражениях. Тем не менее «Уралу» удалось добраться до полуфинала Кубка России, где он уступил «Химкам» (1:3).

В таблице коллектив идет на 12 месте с двумя очками.

«Краснодар»

«Быки» стартовали вполне неплохо, но можно и лучше. «Краснодар» выиграл два матча и проиграл в одном. Итого, у гостей 6 очков и 4 место в турнирной таблице чемпионата России.

Все прогнозы на РПЛ

Поражение команде Мурада Мусаева нанес «Локомотив» (1:0). В остальных двух турах «черно-зеленые» разобрались с «Уфой» (0:3) и «Арсеналом» (2:0).

Получается, что «Краснодар» выиграл три из четырех матчей РПЛ с учетом прошлого сезона. В 30 туре гости выиграли у «Ахмата» 4:0. Напомним, что футболисты Мусаева закончили на 3 месте и квалифицировались в отборочный раунд Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

«Урал» — цепкая команда, но пока что ей не везет. Дома она не побеждает 5 матчей подряд. «Краснодар» на ее фоне выглядит увереннее.

Букмекеры дают на «быков» 1.61, тогда как вероятность победу «шмелей» они оцениваются коэффициентом 6.00.

В прошлом сезоне «Краснодар» дважды оказался сильнее «Урала», выиграв 2:4 и 3:0. Мы хотели бы предложить ставку «ИТ 2 больше 1.5» за 1.74. Атака гостей хорошо показала себя против «Уфы» и «Арсенала», так что исход вполне реальный. 0