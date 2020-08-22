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    Сколько сможет забить «Краснодар» в ворота «Урала»?

    «Урал» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Краснодар»
    Вандерсон
    В 4 туре РПЛ состоится матч между «Уралом» и «Краснодаром». 22 августа команды встретятся на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Начало в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Августа 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Урал»

    «Урал» по-прежнему никак не может выиграть в РПЛ. В прошлой встрече команда выдала неплохую игру, выйдя вперед в игре с «Локомотивом», но «железнодорожники» смогли сравнять счет.

    Таким образом, «шмели» во второй раз подряд сыграли вничью, причем с одинаковым счетом. В позапрошлом туре была ничья 1:1 с «Рубином». Первый тур нового сезона хозяева проиграли московскому «Динамо» (0:2).

    Безвыигрышная серия в РПЛ составляет 6 поединков. Прошлый сезон команда завершила на трех поражениях. Тем не менее «Уралу» удалось добраться до полуфинала Кубка России, где он уступил «Химкам» (1:3).

    В таблице коллектив идет на 12 месте с двумя очками.

    «Краснодар»

    «Быки» стартовали вполне неплохо, но можно и лучше. «Краснодар» выиграл два матча и проиграл в одном. Итого, у гостей 6 очков и 4 место в турнирной таблице чемпионата России.

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    Поражение команде Мурада Мусаева нанес «Локомотив» (1:0). В остальных двух турах «черно-зеленые» разобрались с «Уфой» (0:3) и «Арсеналом» (2:0).

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    • Получается, что «Краснодар» выиграл три из четырех матчей РПЛ с учетом прошлого сезона. В 30 туре гости выиграли у «Ахмата» 4:0. Напомним, что футболисты Мусаева закончили на 3 месте и квалифицировались в отборочный раунд Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    «Урал» — цепкая команда, но пока что ей не везет. Дома она не побеждает 5 матчей подряд. «Краснодар» на ее фоне выглядит увереннее.

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    Букмекеры дают на «быков» 1.61, тогда как вероятность победу «шмелей» они оцениваются коэффициентом 6.00.

    В прошлом сезоне «Краснодар» дважды оказался сильнее «Урала», выиграв 2:4 и 3:0. Мы хотели бы предложить ставку «ИТ 2 больше 1.5» за 1.74. Атака гостей хорошо показала себя против «Уфы» и «Арсенала», так что исход вполне реальный. 0

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    «Урал» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года. Прогноз на «Урал» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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