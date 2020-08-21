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    «Хэбей Чайна Форчун» и «Ухань Чжоэр» сильнейшего не выявят?

    «Хэбей Чайна Форчун» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 3.48) и ставки на матч чемпионата Китая 21 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хэбей Чайна Форчун» — «Ухань Чжоэр»
    Игрок «Хэбей Чайна Форчун»
    В пятницу, 21 августа, в рамках шестого тура китайской Суперлиги «Хэбей Чайна Форчун» сыграет с «Ухань Чжоэр». Стартовый свисток будет дан в 13:00 по мск. Прогноз на «Хэбей Чайна Форчун» — «Ухань Чжоэр».

    «Хэбей Чайна Форчун»

    «Хэбей Чайна Форчун» после пяти проведенных матчей имеет в своей копилке пять набранных очков, с которыми идет пятым в турнирной таблице группы Б, уступая балл первой четверке.

    За всю турнирную дистанцию «золотисто-красные» добыли лишь одну викторию, обыграв в минувшем игровом дне «Тяньцзинь Тэда» со счетом 2:0.

    Также на счету у коллектива два ничейных результата, добытые в играх с «Чунцин Лифан» и «Шицзячжуан» (по 2:2). Еще было два фиаско: 0:4 от «Шанхай СИПГ» и 1:3 от «Бэйцзин Гоань».

    «Ухань Чжоэр»

    «Ухань Чжоэр» с девятью зачетными пунктами находится в этой же группе на третьей позиции, уступая лидеру всего четыре очка.

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    В текущем первенстве команда пока играет бескомпромиссно, выиграв три встречи и дважды потерпев фиаско.

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    Победные результаты были добыты в поединках с «Циндао Хуанхай» (2:0), «Шицзячжуан» (2:1) и «Чунцин Лифан» (2:0). Поражения состоялись от «Бэйцзин Гоань» (0:1) и «Шанхай СИПГ» (1:2).

    В минувшем сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 2:1.

    Прогноз на «Хэбей Чайна Форчун» — «Ухань Чжоэр»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам: победа «Хэбей Чайна Форчун» — 2.46, победа «Ухань Чжоэр» — 2.83, ничья — 3.48.

    Прогнозируем, что в поединке команд, которые ведут борьбу за попадание в топ-4, победитель выявлен не будет. Наша ставка на эту игру — ничья. 0

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    «Хэбей Чайна Форчун» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 3.48) и ставки на матч чемпионата Китая 21 августа 2020 года. Прогноз на «Хэбей Чайна Форчун» — «Ухань Чжоэр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.48
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