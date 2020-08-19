«Зенит» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 19 августа 2020 года

В среду, 19 августа, «Зенит» на своем поле примет ЦСКА в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — ЦСКА.

«Зенит»

Петербургский «Зенит» в сезоне 2019/20 защитил чемпионский титул, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 очков.

Новый сезон подопечные Сергея Семака тоже начали успешно, одержав две победы в двух сыгранных турах.

Сначала петербуржцы в гостях переиграли «Ротор» (2:0), после чего на выезде нанесли поражение «Ростову» (2:0).

Также в августе «Зенит» успел завоевать Суперкубок России, одолев московский «Локомотив» (2:1).

Среди травмированных у «сине-бело-голубых» значится только вратарь Андрей Лунев. Дисквалификацию отбывает Ярослав Ракицкий.

ЦСКА

Московский ЦСКА провалил сезон 2019/20, заняв в РПЛ лишь четвертое место, которое не позволит команде сыграть в Лиге чемпионов.

Что же касается нового сезона, то в нем «армейцы» стартовали с двух побед, когда обыграли «Тамбов» (2:1) дома и «Химки» (2:0) на выезде.

При этом перед стартом новой кампании подопечные Виктора Гончаренко разошлись миром с «Ротором» (0:0) в контрольной встрече.

Календарь и таблица РПЛ

После травм у ЦСКА восстанавливаются Хордур Магнуссон, Алан Дзагоев, Никола Влашич и Ильзат Ахметов.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.70, победа ЦСКА — 5.80, ничья — 3.60.

Еще в июльских встречах «сине-бело-голубые» доказали, что равных соперников в России для них нет.

Подопечные Сергея Семака расправились со всеми основными конкурентами, а недавно еще и обыграли «Локомотив», пусть и не имели заметного преимущества.

Напомним, что 20 июня «Зенит» разгромил ЦСКА 4:0. Не стоит рассчитывать на подобный результат и в этот раз, но кардинально игра соперников за последние два месяца не поменялась, поэтому вряд ли что-то помешает питерцам набрать очередные три очка. Наш прогноз — «победа хозяев».

Также можно попробовать ставку «обе команды забьют» за 2.10. В голах со стороны «Зенита» мы даже не сомневаемся. Если говорить о ЦСКА, то он тоже должен воспользоваться не самой стабильной игрой чемпиона, который слишком многое позволял «Ростову». 0