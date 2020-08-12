«Динамо» Брянск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года

В среду, 12 августа, в 3-м туре первенства первой российской лиги брянское «Динамо» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород».

«Динамо» Брянск

Брянское «Динамо» минувшей сезон, который не был доигран из-за пандемии, провело во втором дивизионе, где стало победителем в группе «Центр», опередив преследователей всего на два очка.

При подготовке к этому сезону «динамовцы» провели два спарринга, которые закончили мировыми исходами. 16 июля они сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), а 25 — с «Торпедо» (1:1).

Стартовые поединки в ФНЛ клуб из Брянска провел неудачно, дважды уступил. В первом туре он потерпел домашнее фиаско от «Оренбурга», а затем уступил в гостях «Енисею» (по 0:1).

Без набранных очков «Динамо» расположилось на 20 строке в турнирной таблице среди 22 участников.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» в минувшем сезоне был 11 в турнирной таблице ФНЛ, выиграв девять встреч при девяти мировых и таком же количестве поражений.

При подготовке в новому сезону нижегородцы провели только одну игру, расписав в ней мировую с второлиговым «Муромом» со счетом 0:0.

Все прогнозы на футбол

Старт текущего первенства команда провела блестяще, выиграв два домашних матча. Сперва она переиграла 1:0 «Томь», а затем 2:0 одолела омский «Иртыш».

С шестью зачетными пунктами «Нижний Новгород» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

Прогноз на «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород»

Матчи с участием этих клубов проходят весьма нерезультативно. Прогнозируем, что и на этот раз будет «низовой» поединок. Ставим в этой игре на ТМ 2,5. 0