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    В Брянске будет мало забитых мячей?

    «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород»
    Игрок «Нижнего Новгорода»
    В среду, 12 августа, в 3-м туре первенства первой российской лиги брянское «Динамо» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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  • 2.20
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    «Динамо» Брянск

    Брянское «Динамо» минувшей сезон, который не был доигран из-за пандемии, провело во втором дивизионе, где стало победителем в группе «Центр», опередив преследователей всего на два очка.

    При подготовке к этому сезону «динамовцы» провели два спарринга, которые закончили мировыми исходами. 16 июля они сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), а 25 — с «Торпедо» (1:1).

    Стартовые поединки в ФНЛ клуб из Брянска провел неудачно, дважды уступил. В первом туре он потерпел домашнее фиаско от «Оренбурга», а затем уступил в гостях «Енисею» (по 0:1).

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    • Без набранных очков «Динамо» расположилось на 20 строке в турнирной таблице среди 22 участников.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в минувшем сезоне был 11 в турнирной таблице ФНЛ, выиграв девять встреч при девяти мировых и таком же количестве поражений.

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    При подготовке в новому сезону нижегородцы провели только одну игру, расписав в ней мировую с второлиговым «Муромом» со счетом 0:0.

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    Старт текущего первенства команда провела блестяще, выиграв два домашних матча. Сперва она переиграла 1:0 «Томь», а затем 2:0 одолела омский «Иртыш».

    С шестью зачетными пунктами «Нижний Новгород» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

    Прогноз на «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород»

    Матчи с участием этих клубов проходят весьма нерезультативно. Прогнозируем, что и на этот раз будет «низовой» поединок. Ставим в этой игре на ТМ 2,5. 0

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    «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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