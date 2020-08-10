«Урал» — «Динамо». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 10 августа 2020 года

В первом туре российской Премьер-лиги сезона 2020/21 «Урал» в Екатеринбурге 10 августа сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Динамо».

«Урал»

«Урал» в прошедшем сезоне занял 11 место в турнирной таблице РПЛ, опередив зону вылета всего лишь на четыре пункта.

Заканчивали минувший сезон «оранжево-черные» 4-матчевой серией поражений, где три пришлось на матчи чемпионата и один — на Кубок страны, где они уступили в 1/2 дома «Химкам» (1:3).

Во время паузы в должности главного тренера «шмелей» был утвержден Юрий Матвеев, который сменил на этом посту Дмитрия Парфенова.

Стоит отметить, что екатеринбуржцы в прошлом российском первенстве пропустили больше всех голов — 53.

«Динамо»

Прошлый розыгрыш РПЛ «Динамо» завершило на шестом месте турнирной таблицы, и благодаря победе «Зенита» в Кубке России «бело-голубые» получили право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

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Финиш минувшего первенства неплохо дался московскому коллективу. Команда одержала три победы в четырех заключительных турах при одном поражении «Оренбургу» (0:1), которое состоялось в последнем туре в уже не имевшем турнирной мотивации матче.

Отметим, что на выезде «Динамо» не проиграло в семи из девяти последних матчей в чемпионате, одержав шесть викторий при одном мировом исходе.

В короткое межсезонье «Динамо» купило у «Уфы» хавбека Даниила Фомина, а также проиграло в спарринге «Химкам» — 0:2.

В минувшем чемпионате коллективы обменялись домашними победами. В Москве верх взяли «динамовцы» (2:0), «шмели» в Екатеринбурге взяли реванш — 2:1.

Прогноз и ставка на «Урал» — «Динамо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 2.27, победа «Урала» — 3.50, ничья — 3.44.

Эти коллективы между собой играют, как правило, достаточно результативно, и от этого сражения ожидаем, что тотал голов будет больше 2-х. Наши прогноз и ставка: ТБ 2,0 за 1.70. 0