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    На «Арена Химки» ждем обоюдных уколов?

    «Химки» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата России 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — ЦСКА
    Никола Влашич
    В субботу, 8 августа, на подмосковном стадионе «Арена Химки» пройдет стартовый матч РПЛ-2020/21 между местными «Химками» и столичным ЦСКА. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Химки» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Августа 2020 года
    Химки
  • Россия. Премьер-лига
    •  Химки 16:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Химки»

    «Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

    Свои последние официальные матчи «красно-черные» провели в Кубке страны. На стадии 1/2 финала они в гостях одолели «Урал» (3:1), но в решающем поединке минимально уступили «Зениту» — 0:1, пропустив в самой концовке встречи.

    Накануне старта нового сезона в отставку был оправлен главный тренер химчан Сергей Юран, у которого произошел конфликт с руководством клуба, а на его место был назначен Дмитрий Гунько, ранее работавший со «Спартаком-2».

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    ЦСКА

    ЦСКА по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступив два очка зоне Лиги чемпионов. Эта позиция позволит «армейцам» стартовать сразу с группового этапа Лиги Европы.

    «Красно-синие» неплохо завершили минувший чемпионат России, но они проиграли в дерби важнейший матч «Локомотиву» (1:2), который стоил им путевки в самый престижный евротурнир. По окончании первенства москвичи провели товарняк с «Ротором», где сыграли вничью — 0:0.

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    Стоит отметить, что два исландских футболиста ЦСКА Хердюр Магнуссон и Арнор Сигурдссон недавно сдали сомнительные тесты на коронавирус, и теперь будут изолированы.

    Последний раз эти команды играли между собой в 2015 году. И тогда в контрольном поединке ЦСКА разгромил «Химки» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.65.

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    На викторию «Химок» дают — 6.45, ничья оценена — в 3.94

    В прошлом сезоне «Химки» были самой результативной командой ФНЛ, ЦСКА в РПЛ был четвертый по забитым мячам.

    Прогнозируем, что в этом противостоянии мячи буду забиты в обе стороны. Рекомендуем ставить — обе забьют: да. 0

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    «Химки» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата России 8 августа 2020 года. Прогноз на «Химки» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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