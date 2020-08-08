«Химки» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата России 8 августа 2020 года

«Химки»
«Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.
Свои последние официальные матчи «красно-черные» провели в Кубке страны. На стадии 1/2 финала они в гостях одолели «Урал» (3:1), но в решающем поединке минимально уступили «Зениту» — 0:1, пропустив в самой концовке встречи.
Накануне старта нового сезона в отставку был оправлен главный тренер химчан Сергей Юран, у которого произошел конфликт с руководством клуба, а на его место был назначен Дмитрий Гунько, ранее работавший со «Спартаком-2».
В короткое межсезонье «Химки» провели один спарринг, в котором переиграл московское «Динамо» со счетом 2:0.
ЦСКА
ЦСКА по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступив два очка зоне Лиги чемпионов. Эта позиция позволит «армейцам» стартовать сразу с группового этапа Лиги Европы.
«Красно-синие» неплохо завершили минувший чемпионат России, но они проиграли в дерби важнейший матч «Локомотиву» (1:2), который стоил им путевки в самый престижный евротурнир. По окончании первенства москвичи провели товарняк с «Ротором», где сыграли вничью — 0:0.
В межсезонье команда Виктора Гончаренко сделала качественное усиление в линию атаки, подписав аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Стоит отметить, что два исландских футболиста ЦСКА Хердюр Магнуссон и Арнор Сигурдссон недавно сдали сомнительные тесты на коронавирус, и теперь будут изолированы.
Последний раз эти команды играли между собой в 2015 году. И тогда в контрольном поединке ЦСКА разгромил «Химки» со счетом 4:1.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.65.
На викторию «Химок» дают — 6.45, ничья оценена — в 3.94
В прошлом сезоне «Химки» были самой результативной командой ФНЛ, ЦСКА в РПЛ был четвертый по забитым мячам.
Прогнозируем, что в этом противостоянии мячи буду забиты в обе стороны. Рекомендуем ставить — обе забьют: да. 0