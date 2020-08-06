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    В Базеле голы не заставят себя долго ждать

    «Базель» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Базель» — «Айнтрахт»
    «Айнтрахт»
    В 1/8 финала Лиги Европы «Базель» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 6 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Базель» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Августа 2020 года
    Базель
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Базель 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.45
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    «Базель»

    Швейцарский коллектив из Базеля в Группе C набрал 13 очков и закончил этот этап на первой строчке. В 1/16 финала команда сыграла с клубом АПОЭЛ.

    В гостевой встрече с киприотами «Базель» выиграл крупно (3:0), а в родных стенах все прошло более скромно (1:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Первый поединок 1/8 финала, проходивший на «Коммерцбанк-Арене», закончился уверенной победой красно-синих (3:0).

    А вот в последних трех матчах чемпионата Швейцарии «Базель» сыграл вничью с «Лугано» (4:4), «Туном» (0:0) и «Люцерном» (0:0). В турнирной таблице коллектив Марселя Коллера занимает третье место.

    «Айнтрахт»

    В шести матчах группового этапа команда из Франкфурта-на-Майне заработала 9 очков и заняла второе место в квартете F.

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    • В 1/16 финала «Айнтрахт» сыграл с «РБ Зальцбургом». В первом матче «орлы» разгромили австрийцев со счетом 4:1, а в ответке они скатали ничью (2:2).

    Игру 1/8 финала на «Коммерцбанк-Арене» команда Ади Хюттера провалила, крупно влетев «Базелю» (0:3). А в последних четырех официальных матчах сезона его подопечные никому не проигрывали.

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    В этих поединках «Айнтрахт» победил «Герту» (4:1) и «Шальке» (2:1), разошелся миром с «Кельном» (1:1) и одержал верх над «Падерборном» (3:2). Чемпионат «орлы» закончили на девятом месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Базеля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.95, а на победу «Айнтрахта» — 2.50.

    Отдохнувший «Айнтрахт» с новой силой побежит отыгрываться, однако «Базель» на своем поле тоже играет смело и открыто. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.58. 0

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    «Базель» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года. Прогноз на «Базель» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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