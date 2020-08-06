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    Как сыграют аутсайдеры фарерского первенства?

    «АБ Аргир» — «Скала». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «АБ Аргир» — «Скала»
    «АБ Аргир»
    6 августа в рамках 17-го тура чемпионата Фарерских островов по футболу «АБ Аргир» на своей арене сразится со «Скалой». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «Скала».

    «АБ Аргир»

    «АБ Аргир» в текущем первенстве смог разжиться только шестью очками, добыв их все по итогам мировых. Такое количество баллов позволяет команде находится на предпоследнем месте, уступая один балл восьмой строке.

    Свои два последних матча «бордово-голубые» закончили вничью, поделив очки с коллективами находящимися немного выше.

    Сперва была ничья дома с «ИФ Фуглафьердур» (2:2), а накануне расписали мировую с «ТБ Тверойри» (0:0) в родных стенах.

    На своей территории АБ в текущем первенстве добыл четыре ничейных результата и четыре встречи проиграл, разница мячей — 5:21.

    «Скала»

    «Скала» — главный аутсайдер текущего чемпионата Фарер. На счету коллектива всего лишь один балл, который был заработан в игре с предстоящим противником (1:1) дома.

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    В минувшем туре «оранжево-черные» в родных стенах были разгромлены чемпионом «КИ Клаксвиком» со счетом 0:6, а немного ранее они также дома потерпели фиаско от «ЭБ/Стреймура» (1:3), идущего седьмым.

    Все гостевые поединке этого первенства коллектив проиграл с общей разницей 4:22.

    В первом круге оппоненты расписали мировую (1:1), в минувшем сезоне «Скала» дважды победила (2:0 и 1:0) при одном поражении (0:1).

    Прогноз на «АБ Аргир» — «Скала»

    Оба коллектива имеют проблемы с реализаций, забивая немного, но т.к. игра пройде на поле АБ рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 3,0. 0

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    «АБ Аргир» — «Скала». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года. Прогноз на «АБ Аргир» — «Скала». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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