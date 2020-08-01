«Динамо» Брянск — «Оренбург». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата России 1 августа 2020 года

В субботу, 1 августа, в стартовом туре розыгрыше первой российской лиги брянское «Динамо» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Начало — в 17:00 по москве. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Оренбург».

«Динамо» Брянск

Брянское «Динамо» минувшей сезон, который не был доигран из-за пандемии, провело во втором дивизионе, где стало победителем в группе «Центр», опередив преследователей всего на два очка.

В 17 сыгранных матчах коллектив смог добиться 12 побед, три поединка завершились вничью и дважды команда терпело фиаско, разница мячей — 28:11.

При подготовке к этому сезону «динамовцы» провели два спарринга, которые закончили мировыми исходами. 16 июля они сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), а 25 — с «Торпедо» (1:1).

«Оренбург»

«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул класс сильнейших, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 играх 27 очков.

Основной причиной понижения в классе «газовики» связывают с пандемией. После рестарта они набрали всего четыре очка, а также им было засчитано два тех. поражения.

Свои баллы «бело-синие» заработали в домашней встрече с «Ростовом» (0:0) и в заключительном туре РПЛ смогли на выезде переиграть московское «Динамо» — 1:0.

Календарь и таблица ФНЛ

Отметим, что в пост-карантинный период коллектив смог забить в ворота своих противников всего лишь два гола.

Последний раз эти клубы играли в 2011 году. И тогда в рамках ФНЛ они дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.65.

На викторию «Динамо» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.80

Брянский коллектив неплохо провел товарищеские матче накануне старта ФНЛ, дважды сыграв вничью с командами из верхней части турнирнки прошлого сезона.

Вполне возможно, что «Динамо» сможет устоять дома в игре с клубом, вылетевшим из РПЛ. Наши прогноз и ставка: 1Х за 2.25. 0