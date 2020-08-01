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    Продолжатся ли проблемы «Оренбурга» и в ФНЛ?

    «Динамо» Брянск — «Оренбург». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата России 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брянск — «Оренбург»
    «Оренбург»
    В субботу, 1 августа, в стартовом туре розыгрыше первой российской лиги брянское «Динамо» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Начало — в 17:00 по москве. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Августа 2020 года
    Динамо Брянск
  • Брянск
    •  Динамо Брянск 17:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Динамо» Брянск

    Брянское «Динамо» минувшей сезон, который не был доигран из-за пандемии, провело во втором дивизионе, где стало победителем в группе «Центр», опередив преследователей всего на два очка.

    В 17 сыгранных матчах коллектив смог добиться 12 побед, три поединка завершились вничью и дважды команда терпело фиаско, разница мячей — 28:11.

    При подготовке к этому сезону «динамовцы» провели два спарринга, которые закончили мировыми исходами. 16 июля они сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), а 25 — с «Торпедо» (1:1).

    «Оренбург»

    «Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул класс сильнейших, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 играх 27 очков.

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  • 27/07/2020

    • Основной причиной понижения в классе «газовики» связывают с пандемией. После рестарта они набрали всего четыре очка, а также им было засчитано два тех. поражения.

    Свои баллы «бело-синие» заработали в домашней встрече с «Ростовом» (0:0) и в заключительном туре РПЛ смогли на выезде переиграть московское «Динамо» — 1:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Отметим, что в пост-карантинный период коллектив смог забить в ворота своих противников всего лишь два гола.

    Последний раз эти клубы играли в 2011 году. И тогда в рамках ФНЛ они дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Динамо» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.80

    Брянский коллектив неплохо провел товарищеские матче накануне старта ФНЛ, дважды сыграв вничью с командами из верхней части турнирнки прошлого сезона.

    Вполне возможно, что «Динамо» сможет устоять дома в игре с клубом, вылетевшим из РПЛ. Наши прогноз и ставка: 1Х за 2.25. 0

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    «Динамо» Брянск — «Оренбург». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата России 1 августа 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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