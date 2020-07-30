«Аделаида Юнайтед» — «Перт Глори». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Австралии 30 июля 2020 года

В 28-м туре австралийской А-Лиги «Аделаида Юнайтед» на своем поле примет «Перт Глори». Игра пройдет 30 июля начнется в 13:30 по мск. Прогноз на «Аделаида Юнайтед» — «Перт Глори».

«Аделаида Юнайтед»

Регулярный чемпионат Австралии в этом году состоит из 30 туров (команды играют между собой три раза, а не два), далее последует финальная серия плей-офф, в которой участвуют команды, занявшие 6 высших места.

«Аделаида» после 23 матчей занимает 6 место с 31 очком — на пятки наступают «Вестерн Юнайтед» (30) и «Ньюкасл Джетс» (28). Разница мячей 36-43, 10 голов забил Райли Макгри.

Перед короновирусным перерывом «Аделаида» проиграла 4 матча подряд, уступив в феврале на выезде «Вестерн Сидней» (2:5) и «Мельбурн Виктори» (1:2).

В марте последовали домашние поражения от «Вестерн Юнайтед» (1:5) и «Ньюкасл Джетс» (0:3). В апреле «Аделаида» рассталась с главным тренером Герт-Яном Вербеком.

Возможно поэтому возвращение к футболу получилось удачным. В июле «Аделаида» на выезде одолела «Брисбен Роар» (1:0) и поделила очки с «Веллингтон Финикс» (1:1).

«Перт Глори»

В прошлом сезоне «Перт Глори» стал победителем регулярного чемпионата Австралии, получив титул «Премьера», но в финале плей-офф уступил «Сиднею».

В этом сезоне дела финалиста идут не очень — команда с 34 очками после 22 матчей идет на 5-м месте, 17 баллов уступая лидеру. Разница мячей 37-24, 12 голов забил Бруно Форнароли.

Перед карантином «Перт Глори» выдал безвыигрышную серию, в феврале уступив «Токио» (0:1) в азиатской ЛЧ, а в А-лиге упустив гостевую победу над «Брисбен Роар» (1:1) и проиграв «Ньюкасл Джетс» (1:2).

В марте на своем поле прошлогодний «Премьер» был дома бит «Мельбурн Сити» (2:3) и на своем поле разошелся миром с «Сиднеем» (0:0).

Возвращение с перерыва прошло с перемеренным успехом — дома «Перт» обыграл аутсайдера « Сентрал Кост Мэринерс» (1:0), но на выезде уступил «Веллингтон Финикс» (1:2).

Все футбольные трансферы

В первом круге «Перт Глори» дома разгромил «Аделаиду» со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Перт» дважды победил дома со счетом 2:0 и сыграл вничью в гостях 0:0, а в полуфинале плей-офф прошел соперника по пенальти (3:3, 5:4).

Прогноз и ставки

На победу «Аделаиды Юнайтед» букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничейный результат в основное время — 3,50, а на победу «Перт Глори» — 2,21.

«Перт Глори»выглядит фаворитом, но возвращение с карантина вышло непростым. Прогнозируем, что на выезде «Премьер»не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.68 и «Обе забьют» за 1.58. 0