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    «Дрозды» добудут прямую путевку в АПЛ?

    «Вест Бромвич» — КПР. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Чемпионшипа 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — КПР
    «Вест Бромвич»
    В среду, 22 июля, в заключительном туре регулярного первенства первой английской лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с лондонским КПР. Начало — в 21:30 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — КПР.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» находится в шаге от повышения в классе. За тур до финиша команда располагается в турнирной таблице на второй строчке, однако третье место опережает только на одно очко, поэтому будет играть только на победу.

    В минувшем туре «дрозды» допустили осечку, проиграв в гостях «Хаддерсфилду» (1:2), но их прямой конкурент в борьбе за АПЛ — «Брендфорд» тоже свой матч проиграл.

    Восемь пост-карантинных матчей принесли коллективу три победных результата, столько же мировых и два поражение.

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    • Дома в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Вест Бромвич» выиграл 10 игр из 22 проведенных, девять раз сыграл вничью и три игры проиграл, разница мячей — 42:25.

    КПР

    «Куинз Парк Рейнджерс» уже решил свою задачу на сезон, сохранив прописку. На данный момент они идут 14-ми, и существенно не изменят свое положение в турнирке.

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    «Обручи» после рестарта смогли добыть всего лишь две победы, раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля поверженными.

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    В своей последней проведенной игре они в лондонском дерби оказались сильнее «Миллуола» (4:3), а туром ранее поделили очки с «Лутон Таун» — 1:1.

    В гостях в текущем сезоне КПР победили в семи играх из 22, четыре встречи свели вничью и 11 раз проиграли, разница мячей — 23:32.

    В первом круге ВБА в Лондоне одолел КПР (2:0), в прошлом чемпионате «дрозды» выиграли дважды — 7:1 и 3:2.

    Прогноз на «Вест Бромвич» — КПР

    Только победа позволит «дроздам» без оглядки на матч конкурента добыть прямую путевку в АПЛ. Наверняка они победят уверенно, с разницей в несколько мячей. Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-1,5). 0

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    «Вест Бромвич» — КПР. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Чемпионшипа 22 июля 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — КПР. . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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