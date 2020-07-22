«Вест Бромвич» — КПР. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Чемпионшипа 22 июля 2020 года

В среду, 22 июля, в заключительном туре регулярного первенства первой английской лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с лондонским КПР. Начало — в 21:30 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — КПР.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» находится в шаге от повышения в классе. За тур до финиша команда располагается в турнирной таблице на второй строчке, однако третье место опережает только на одно очко, поэтому будет играть только на победу.

В минувшем туре «дрозды» допустили осечку, проиграв в гостях «Хаддерсфилду» (1:2), но их прямой конкурент в борьбе за АПЛ — «Брендфорд» тоже свой матч проиграл.

Восемь пост-карантинных матчей принесли коллективу три победных результата, столько же мировых и два поражение.

Дома в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Вест Бромвич» выиграл 10 игр из 22 проведенных, девять раз сыграл вничью и три игры проиграл, разница мячей — 42:25.

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» уже решил свою задачу на сезон, сохранив прописку. На данный момент они идут 14-ми, и существенно не изменят свое положение в турнирке.

«Обручи» после рестарта смогли добыть всего лишь две победы, раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля поверженными.

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В своей последней проведенной игре они в лондонском дерби оказались сильнее «Миллуола» (4:3), а туром ранее поделили очки с «Лутон Таун» — 1:1.

В гостях в текущем сезоне КПР победили в семи играх из 22, четыре встречи свели вничью и 11 раз проиграли, разница мячей — 23:32.

В первом круге ВБА в Лондоне одолел КПР (2:0), в прошлом чемпионате «дрозды» выиграли дважды — 7:1 и 3:2.

Прогноз на «Вест Бромвич» — КПР

Только победа позволит «дроздам» без оглядки на матч конкурента добыть прямую путевку в АПЛ. Наверняка они победят уверенно, с разницей в несколько мячей. Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-1,5). 0