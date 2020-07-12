ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне способен выиграть Лигу чемпионов«Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов Карим Бензема в матче с «Алавесом»Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом» Леонид Федун и Шамиль ГазизовКрасно-белое обнуление. Федун признал, что «Спартак» уже не имеет серьезных амбиций
  • 12:41
    • Майгуров избран главой Союза биатлонистов России
  • 11:38
    • Конте мог возглавить «Спартак»
  • 10:47
    • «Зенит» сделал предложение по полузащитнику «Кайсериспора»
  • 09:35
    • Официально: PES 2021 станет обновлением PES 2020
  • 08:09
    • НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа
  • 01:01
    • Гол и передача Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
    Все новости спорта

    «Леванте» — «Атлетик»: прервет ли кто-то серию без побед?

    «Леванте» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Испании 12 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Атлетик»
    Икер Муньяин
    «Леванте» будет принимать «Атлетик» в 36-м туре Примеры. Матч состоится на стадионе «Камильо Кано» 12 июля. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Леванте» — «Атлетик».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Июля 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 18:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    «Леванте» в турнирной таблице Примеры располагается на 12-й позиции. У команды в активе 43 очка, она забила 42 гола, а пропустила 49. От зоны вылета «Леванте» отделяют комфортные 11 очков.

    Безвыигрышная серия «Леванте» насчитывает три матча. В трех последних турах команда сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0), против «Реал Сосьедада» (1:1) и проиграла «Мальорке» (0:2).

    В восьми матчах после возобновления сезона «Леванте» удалось выиграть всего два раза при двух поражениях. Три из четырех ничьих команды на этом отрезке завершились с одинаковым счетом 1:1.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в чемпионате Испании занимает девятое место. Баски набрали 48 очков и еще претендуют на Лигу Европы. От шестой строчки их отделяет 5 пунктов.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    К этому матчу «Атлетик» подошел с серией из двух подряд поражений. В последних турах команда проиграла «Реалу» (0:1) и «Севилье» (1:2). До этого баски выиграли два матча подряд — 3:1 у «Мальорки» и 2:0 у «Валенсии».

  • «Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов
  • Реакция прессы на жеребьевку Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • В восьми матчах после возобновления сезона «Атлетик» выиграл три раза, еще два раза сыграл вничью и в трех случаях уступил. При этом лишь два раза клуб из Бильбао пропустил больше гола за игру.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леванте» можно сделать ставку с коэффициентом 3,76, на ничью — 3,40, а на победу «Атлетика» — 2,19.

    В рамках первого круга «Атлетик» обыграл «Леванте» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на матч — «Атлетик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Осасуна — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Брешия — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции
    • 12:05 07/07/2020     «Рубин» — «Краснодар»
  • Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
    • Вчера в 02:17     Кларенс Зеедорф
  • Слишком рано вышли на пенсию. Бекхэм, Кафу и другие футболисты, которые все еще в отличной форме
    • 15:23 07/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Леванте» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Испании 12 июля 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры