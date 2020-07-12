«Леванте» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Испании 12 июля 2020 года

«Леванте»
«Леванте» в турнирной таблице Примеры располагается на 12-й позиции. У команды в активе 43 очка, она забила 42 гола, а пропустила 49. От зоны вылета «Леванте» отделяют комфортные 11 очков.
Безвыигрышная серия «Леванте» насчитывает три матча. В трех последних турах команда сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0), против «Реал Сосьедада» (1:1) и проиграла «Мальорке» (0:2).
В восьми матчах после возобновления сезона «Леванте» удалось выиграть всего два раза при двух поражениях. Три из четырех ничьих команды на этом отрезке завершились с одинаковым счетом 1:1.
«Атлетик»
«Атлетик» в чемпионате Испании занимает девятое место. Баски набрали 48 очков и еще претендуют на Лигу Европы. От шестой строчки их отделяет 5 пунктов.
К этому матчу «Атлетик» подошел с серией из двух подряд поражений. В последних турах команда проиграла «Реалу» (0:1) и «Севилье» (1:2). До этого баски выиграли два матча подряд — 3:1 у «Мальорки» и 2:0 у «Валенсии».
В восьми матчах после возобновления сезона «Атлетик» выиграл три раза, еще два раза сыграл вничью и в трех случаях уступил. При этом лишь два раза клуб из Бильбао пропустил больше гола за игру.
Прогноз и ставка
На победу «Леванте» можно сделать ставку с коэффициентом 3,76, на ничью — 3,40, а на победу «Атлетика» — 2,19.
В рамках первого круга «Атлетик» обыграл «Леванте» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на матч — «Атлетик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,64. 0