«Борнмут» — «Лестер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года

В 35 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 12 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Лестер».

«Борнмут»

После 34-х туров чемпионата Англии клуб из одноименного города занял 18 место с 28 очками в копилке. От спасительной зоны команду отделяют 2 пункта.

Незадолго до вынужденной паузы «Борнмут» потерпел три поражения в четырех поединках АПЛ. «Вишни» уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:2), «Бернли» (0:3) и «Ливерпулю» (1:2). В 28-м туре они сыграли вничью с «Челси» (2:2).

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Возобновление сезона получилось для команды Эдди Хау еще провальнее. В пяти турах его подопечные сумели набрать всего 1 очко.

Черная полоса для «Борнмута» началась с неудачных поединков с «Кристал Пэлас» (0:2), «Вулверхэмптоном» (0:1), «Ньюкаслом» (1:4) и «МЮ» (2:5). В недавнем матче «вишни» разошлись миром с «Тоттенхэмом» (0:0).

«Лестер»

После возобновления сезона клуб из одноименного города опустился на четвертое место в таблице, набрав 59 очков. Теперь в спину команде дышит «МЮ» с 58 баллами.

В стартовых двух турах в ходе продолжения АПЛ «Лестер» дважды сыграл вничью. По 1 баллу синие заработали во встречах с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0).

Затем в четвертьфинале Кубка Англии подопечные Брендана Роджерса минимально уступили «Челси» (0:1).

Поражением для «Лестера» закончилась и игра с «Эвертоном» в чемпионате (1:2). В 33-м туре «лисы» одолели «Кристал Пэлас» (3:0), а позже они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Борнмута» в игре 35-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 5.00, ничья оценивается в 3.80, а победа «Лестера» — в 1.71.

Плохие результаты команды Роджерса поставили под угрозу ее участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В оставшихся турах «лисы» должны идти без потерь, поэтому в сражении с «Борнмутом», который не выигрывал с февраля, нужно брать 3 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» за 1.71. 0