«Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 июля 2020 года

В среду, 8 июля, «Зенит» на своем поле примет «Сочи» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Сочи».

«Зенит»

Петербургский «Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, досрочно обеспечил себе чемпионский титул, став недосягаемым для соперников.

Подопечные Сергея Семака в нынешнем сезоне одержали 19 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Этим летом «сине-бело-голубые» поочередно обыграли ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1), «Тамбов» (2:1) и «Краснодар» (4:2).

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После травмы у «Зенита» восстанавливается аргентинский защитник Эмануэль Маммана.

«Сочи»

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав себе в актив 30 очков по итогам 26 сыгранных туров.

На счету южан семь побед, девять ничьих и десять поражений в нынешнем сезоне.

После рестарта команда Владимира Федотова разгромила юношеский состав «Ростова» (10:1), а также разошлась миром с «Ахматом» (1:1), «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

Серьезных кадровых проблем у «Сочи» нет, но пока не известно, сыграют ли в 27-м туре Александр Кокорин и Андрей Мостовой, арендованные у «Зенита».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1,76, победа «Сочи» — 4.40, ничья — 4.20.

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«Сине-бело-голубые» доказали, что в настоящее время в РПЛ им равных нет, но давайте не забывать, что всего несколько дней назад они провели тяжелейшую игру при жаре в Краснодаре.

После этого питерцы оформили чемпионство, которое активно отмечали, потратив не только силы, но и эмоции.

Исходя из этого, можно предположить, что 8 июля Сергей Семак предоставит отдых многим ключевым игрокам.

В таких условиях у южан может появиться шанс, тем более они не настолько слабы, как доказала недавняя встреча с «Локомотивом». Наш основной прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.72.

Также интересной выглядит ставка «победа "Сочи" с форой +1». Она принимается с коэффициентом 1.67. 0