ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЮбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции Марио МанджукичТрансферный дайджест. 30 июня — 6 июля Футболисты «Барселоны»Месье Гризманн, мы ждали вас! «Алмаз» «Барселоны» разрушил «Вильярреал»
  • 14:47
    • СМИ: Цорн покидает «Спартак»
  • 14:35
    • Экс-игрока «Зенита» привлекает «Локомотив»
  • 13:57
    • СМИ: «Барселона» хочет снизить зарплату Месси
  • 13:44
    • ЦСКА получил отказ по форварду «Сан-Лоренсо»
  • 12:56
    • «Реал» хочет подписать Мбаппе бесплатно
  • 12:46
    • Konami анонсировала турнир профессиональных клубов с призовым фондом €250 000
  • 12:44
    • В НФЛ подписан рекордный контракт в истории спорта
    Все новости спорта

    Важна ли «Зениту» победа над «Сочи»?

    «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сочи»
    Футболисты «Зенита»
    В среду, 8 июля, «Зенит» на своем поле примет «Сочи» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Сочи».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Июля 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 18:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.45
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, досрочно обеспечил себе чемпионский титул, став недосягаемым для соперников.

    Подопечные Сергея Семака в нынешнем сезоне одержали 19 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Этим летом «сине-бело-голубые» поочередно обыграли ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1), «Тамбов» (2:1) и «Краснодар» (4:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    После травмы у «Зенита» восстанавливается аргентинский защитник Эмануэль Маммана.

    «Сочи»

    «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав себе в актив 30 очков по итогам 26 сыгранных туров.

    На счету южан семь побед, девять ничьих и десять поражений в нынешнем сезоне.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    После рестарта команда Владимира Федотова разгромила юношеский состав «Ростова» (10:1), а также разошлась миром с «Ахматом» (1:1), «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Сочи» нет, но пока не известно, сыграют ли в 27-м туре Александр Кокорин и Андрей Мостовой, арендованные у «Зенита».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1,76, победа «Сочи» — 4.40, ничья — 4.20.

    Все прогнозы на футбол

    «Сине-бело-голубые» доказали, что в настоящее время в РПЛ им равных нет, но давайте не забывать, что всего несколько дней назад они провели тяжелейшую игру при жаре в Краснодаре.

    После этого питерцы оформили чемпионство, которое активно отмечали, потратив не только силы, но и эмоции.

    Исходя из этого, можно предположить, что 8 июля Сергей Семак предоставит отдых многим ключевым игрокам.

    В таких условиях у южан может появиться шанс, тем более они не настолько слабы, как доказала недавняя встреча с «Локомотивом». Наш основной прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.72.

    Также интересной выглядит ставка «победа "Сочи" с форой +1». Она принимается с коэффициентом 1.67. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Валенсия — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Краковия — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Тамбов»
  • Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
    • 00:45 05/07/2020     Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020     Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 июля 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры