«Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 июля 2020 года

«Зенит»
Петербургский «Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, досрочно обеспечил себе чемпионский титул, став недосягаемым для соперников.
Подопечные Сергея Семака в нынешнем сезоне одержали 19 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
Этим летом «сине-бело-голубые» поочередно обыграли ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1), «Тамбов» (2:1) и «Краснодар» (4:2).
После травмы у «Зенита» восстанавливается аргентинский защитник Эмануэль Маммана.
«Сочи»
«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав себе в актив 30 очков по итогам 26 сыгранных туров.
На счету южан семь побед, девять ничьих и десять поражений в нынешнем сезоне.
После рестарта команда Владимира Федотова разгромила юношеский состав «Ростова» (10:1), а также разошлась миром с «Ахматом» (1:1), «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0).
Серьезных кадровых проблем у «Сочи» нет, но пока не известно, сыграют ли в 27-м туре Александр Кокорин и Андрей Мостовой, арендованные у «Зенита».
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1,76, победа «Сочи» — 4.40, ничья — 4.20.
«Сине-бело-голубые» доказали, что в настоящее время в РПЛ им равных нет, но давайте не забывать, что всего несколько дней назад они провели тяжелейшую игру при жаре в Краснодаре.
После этого питерцы оформили чемпионство, которое активно отмечали, потратив не только силы, но и эмоции.
Исходя из этого, можно предположить, что 8 июля Сергей Семак предоставит отдых многим ключевым игрокам.
В таких условиях у южан может появиться шанс, тем более они не настолько слабы, как доказала недавняя встреча с «Локомотивом». Наш основной прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.72.
Также интересной выглядит ставка «победа "Сочи" с форой +1». Она принимается с коэффициентом 1.67. 0