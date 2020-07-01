«Тамбов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 июля 2020 года

В среду, 1 июля, «Тамбов» на своем поле примет «Зенит» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Зенит».

«Тамбов»

«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

«Волки» в нынешнем сезоне одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Этим летом подопечные Тимура Шипшева поочередно уступили в гостях «Уфе» (1:2) и «Уралу» (1:2).

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Серьезных кадровых проблем у «Тамбова» в настоящее время нет.

«Зенит»

Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 56 баллами.

На счету «сине-бело-голубых» 17 побед, пять ничьих и два поражения в 24 сыгранных турах.

В июньских матчах команда Сергея Семака на выезде разгромила ЦСКА (4:0), а также дома одолела «Крылья Советов» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

У «Зенита» после травмы восстанавливается защитник Эммануэль Маммана.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.28, победа «Тамбова» — 11.50, ничья — 6.00.

Действительно, разница в классе настолько велика, что сомневаться в успехе «сине-бело-голубых» мы бы не стали.

«Волки» уже после рестарта крайне неуверенно сыграли против соседей по турнирной таблице, так что не стоит рассчитывать, что они потреплют нервы лидеру первенства.

Раз уж «Уфа» и «Урал» забили «Тамбову» по два гола, то «сине-бело-голубые» тоже должны это сделать с легкостью. Наш прогноз — «победа "Зенита" с форой -1,5» за 1.81.

Также можно присмотреться к ставке «гости победят и не пропустят». Коэффициент на это событие составляет 2.04. 0