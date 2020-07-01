«Тамбов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 июля 2020 года

«Тамбов»
«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.
«Волки» в нынешнем сезоне одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
Этим летом подопечные Тимура Шипшева поочередно уступили в гостях «Уфе» (1:2) и «Уралу» (1:2).
Серьезных кадровых проблем у «Тамбова» в настоящее время нет.
«Зенит»
Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 56 баллами.
На счету «сине-бело-голубых» 17 побед, пять ничьих и два поражения в 24 сыгранных турах.
В июньских матчах команда Сергея Семака на выезде разгромила ЦСКА (4:0), а также дома одолела «Крылья Советов» (2:1).
У «Зенита» после травмы восстанавливается защитник Эммануэль Маммана.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.28, победа «Тамбова» — 11.50, ничья — 6.00.
Действительно, разница в классе настолько велика, что сомневаться в успехе «сине-бело-голубых» мы бы не стали.
«Волки» уже после рестарта крайне неуверенно сыграли против соседей по турнирной таблице, так что не стоит рассчитывать, что они потреплют нервы лидеру первенства.
Раз уж «Уфа» и «Урал» забили «Тамбову» по два гола, то «сине-бело-голубые» тоже должны это сделать с легкостью. Наш прогноз — «победа "Зенита" с форой -1,5» за 1.81.
Также можно присмотреться к ставке «гости победят и не пропустят». Коэффициент на это событие составляет 2.04. 0