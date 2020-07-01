ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня Федор СмоловПримера. «Сельта» отобрала очки у «Барселоны», «Реал» победил «Эспаньол» Трент Александер-АрнольдАПЛ. «МЮ» сыграет с «Брайтоном», «Челси» в гостях у «Вест Хэма», битва «Ман Сити» и «Ливерпуля»
  • 11:15
    • «Динамо» сыграет против «Сочи» основой
  • 08:57
    • Гетце может присоединиться к Головину в «Монако»
  • 08:41
    • Экс-капитан «МЮ» готов возглавить сборную Азербайджана
  • 07:53
    • Представлен обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»
  • 07:00
    • «Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона
  • 21:54
    • КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром»
  • 22:58
    • «Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Зенит» двигаться к чемпионству?

    «Тамбов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тамбов Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Зенит»
    Сердар Азмун
    В среду, 1 июля, «Тамбов» на своем поле примет «Зенит» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Зенит».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 17:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    «Волки» в нынешнем сезоне одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

    Этим летом подопечные Тимура Шипшева поочередно уступили в гостях «Уфе» (1:2) и «Уралу» (1:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Тамбова» в настоящее время нет.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 56 баллами.

    На счету «сине-бело-голубых» 17 побед, пять ничьих и два поражения в 24 сыгранных турах.

  • Успех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы
  • Обзор прессы на матч «Зенит» — «Крылья Советов»
  • 27/06/2020

    • В июньских матчах команда Сергея Семака на выезде разгромила ЦСКА (4:0), а также дома одолела «Крылья Советов» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Зенита» после травмы восстанавливается защитник Эммануэль Маммана.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.28, победа «Тамбова» — 11.50, ничья — 6.00.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Действительно, разница в классе настолько велика, что сомневаться в успехе «сине-бело-голубых» мы бы не стали.

    «Волки» уже после рестарта крайне неуверенно сыграли против соседей по турнирной таблице, так что не стоит рассчитывать, что они потреплют нервы лидеру первенства.

    Раз уж «Уфа» и «Урал» забили «Тамбову» по два гола, то «сине-бело-голубые» тоже должны это сделать с легкостью. Наш прогноз — «победа "Зенита" с форой -1,5» за 1.81.

    Также можно присмотреться к ставке «гости победят и не пропустят». Коэффициент на это событие составляет 2.04. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Уфа — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Уфа»
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
    • 23:08 27/06/2020     Алиссон
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
    • 21:02 26/06/2020     Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
    • Вчера в 20:16
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Тамбов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 июля 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие