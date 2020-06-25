«Бетис» — «Эспаньол». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 25 июня 2020 года

В четверг, 25 июня, «Бетис» на своем поле примет «Эспаньол» в рамках 31-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Эспаньол».

«Бетис»

Севильская футбольная команда отстает от соперника на 10 очков. В турнирной таблице чемпионата она располагается на 14 строчке, имея 34 балла в активе.

После вылета из 1/16 финала Кубка Короля от «Райо Вальекано» в серии пенальти (2:2, 2:4) «Бетис» не мог выиграть в чемпионате в течение шести поединков.

Но долгожданная победа была добыта во встрече с «Реалом» (2:1) в 27 туре. Возобновление сезона началось для команды Руби с поражения от «Севильи» (0:2), а позже его подопечные сыграли вничью с «Гранадой» (2:2).

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Такие результаты заставили руководство «Огурцов» уводить тренера, которого сменил Алексис Трухильо, но и под его руководством коллектив проиграл «Атлетику» (0:1).

«Эспаньол»

Каталонский клуб сейчас идет последним в таблице с 24 баллами в запасе. От спасительной 17 строчки он отстает на пять пунктов, а от 18-й — на два очка.

Перед приостановкой сезона «Эспаньол» успел победить «Вулверхэмптон» в Лиге Европы (3:2), однако по сумме двух матчей 6:3 англичане прошли в 1/8 финала.

В 26-м туре Ла Лиги «Попугаи» обменялись голами с «Атлетико» (1:1), а в следующем туре они оказались слабее «Осасуны» (0:1).

После рестарта чемпионата Испании «Эспаньол» победил «Алавес» (2:0). В прошлых турах подопечные Абелардо Фернандеса разошлись миром с «Хетафе» (0:0) и уступили «Леванте» (1:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Бетис» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0