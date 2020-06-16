ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста посвятил гол одноклубницеБеззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов Дрис МертенсИстория возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу»Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. Барселона вернулась с разгромом
  • 07:00
    • Ла Лига одобрила возобновление сезона в РПЛ со зрителями
  • 22:24
    • «Реал» уверенно обыграл «Эйбар»
  • 22:07
    • БАТЭ сыграл вничью с солигорским «Шахтером»
  • 20:55
    • «Шальке» упустил победу над «Байером» из-за автогола
  • 18:46
    • Ла Лига подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле в матче «Барсы»
  • 17:18
    • «Локомотив» выиграл у «Тамбова» в первом матче под руководством Николича
  • 17:06
    • «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки
    Все новости спорта

    На «Боруссия Парк» будет голевая перестрелка

    «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Вольфсбург»
    Йонас Хофманн
    В 32 туре чемпионата Германии «Боруссия» М будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 16 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Июня 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 19:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    На данном этапе чемпионата Германии команда из Менхенгладбаха находится в зоне ЛЧ с 56 очками в запасе. «Байер», идущий пятым, имеет столько же баллов.

    После рестарта Бундеслиги «жеребята» приняли участие в шести матчах, в двух из которых команда Марко Розе выиграла.

    В первой встрече «Боруссия» М уверенно переиграла «Айнтрахт» (3:1), но уже в следующем поединке она с таким же счетом потерпела поражение от «Байера» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В конце мая подопечные Марко Розе обошлись без голов в матче с «Вердером» (0:0), а чуть позже они разбили «Унион» (4:1). Два последних тура «жеребята» провалили, влетев «Фрайбургу» (0:1) и «Баварии» (1:2).

    «Вольфсбург»

    Клуб из одноименного немецкого города борется за квалификацию в Лиге Европы. За 31 поединок команда заработала 46 очков и заняла шестую позицию.

  • «Дортмунд» показывает характер, но уже поздно
  • Реакция прессы на матч «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд
  • Вчера

    • В шести матчах после возобновления сезона «Вольфсбург» трижды выиграл, два раза остался без набранных баллов и разок скатал вничью.

    Выход из карантина начался с победы над «Аугсбургом» (2:1), а уже в следующем туре «волки» потерпели поражение от «Боруссии» Д (0:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    26 мая команда Оливера Гласнера разнесла «Байер» (4:1), но через 4 дня она уступила «Айнтрахту» (1:2). В июне «Вольфсбург» был сильнее «Вердера» (1:0) и разошелся миром с «Фрайбургом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Боруссии» М в игре 32-го тура чемпионата Германии оценивается в 2.07. На ничью букмекеры дают коэффициент 3.75, а на победу «Вольфсбурга» — 3.50.

    Обеим командам нужно цепляться за очки в каждой встрече. На стадионе «Боруссия Парк» эти соперники часто демонстрируют результативную игру с множеством забитых голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.60. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Мальме — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рига — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.52
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маритиму — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арминия — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Хетафе — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дрис Мертенс
  • История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
    • Вчера в 19:55     Диего Коста посвятил гол одноклубнице
  • Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов
    • 03:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Севилья» вернулась победой Футбол Примера. «Барса» разгромила «Мальорку», «Реал» одолел «Эйбар», «Севилья» выиграла андалузское дербиОбзор матчей 28 тура испанской Примеры 01:590
  • 08:19
    • «Челси» намерен продать шесть футболистов
  • 08:36
    • Силкин: «Динамо» поставят задачу бороться за право выступать в еврокубках
  • 08:03
    • 4-кратный чемпион Германии объявит себя банкротом
    Холанд вырвал победу для «Боруссии» Футбол «Дортмунд» показывает характер, но уже поздноРеакция прессы на матч «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:000
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» cправиться с середняком Ла Лиги?
  • 4.52
    •
  • 07:47
    • На Тиагу Силву появился еще один претендент
  • 07:31
    • ПСЖ не планирует расставаться с Тухелем
  • 07:15
    • Черышев: Матчам Примеры не хватает присутствия болельщиков
    Лого и мяч Евро-2020 Футбол Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое времяЧемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать 13/06/2020 в 12:480
  • 01:50
    • Федотов: Возобновление сезона покажет, насколько Кокорин был профессионален
  • 01:40
    • Звезды НБА отказываются играть без вакцины от коронавируса
  • 01:17
    • Зидан: Могли выиграть со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие