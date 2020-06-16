«Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Германии «Боруссия» М будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 16 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург».

«Боруссия» М

На данном этапе чемпионата Германии команда из Менхенгладбаха находится в зоне ЛЧ с 56 очками в запасе. «Байер», идущий пятым, имеет столько же баллов.

После рестарта Бундеслиги «жеребята» приняли участие в шести матчах, в двух из которых команда Марко Розе выиграла.

В первой встрече «Боруссия» М уверенно переиграла «Айнтрахт» (3:1), но уже в следующем поединке она с таким же счетом потерпела поражение от «Байера» (1:3).

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В конце мая подопечные Марко Розе обошлись без голов в матче с «Вердером» (0:0), а чуть позже они разбили «Унион» (4:1). Два последних тура «жеребята» провалили, влетев «Фрайбургу» (0:1) и «Баварии» (1:2).

«Вольфсбург»

Клуб из одноименного немецкого города борется за квалификацию в Лиге Европы. За 31 поединок команда заработала 46 очков и заняла шестую позицию.

В шести матчах после возобновления сезона «Вольфсбург» трижды выиграл, два раза остался без набранных баллов и разок скатал вничью.

Выход из карантина начался с победы над «Аугсбургом» (2:1), а уже в следующем туре «волки» потерпели поражение от «Боруссии» Д (0:2).

26 мая команда Оливера Гласнера разнесла «Байер» (4:1), но через 4 дня она уступила «Айнтрахту» (1:2). В июне «Вольфсбург» был сильнее «Вердера» (1:0) и разошелся миром с «Фрайбургом» (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Боруссии» М в игре 32-го тура чемпионата Германии оценивается в 2.07. На ничью букмекеры дают коэффициент 3.75, а на победу «Вольфсбурга» — 3.50.

Обеим командам нужно цепляться за очки в каждой встрече. На стадионе «Боруссия Парк» эти соперники часто демонстрируют результативную игру с множеством забитых голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.60. 0