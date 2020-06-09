«Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Примейра-лиги 9 июня 2020 года

«Жил Висенте»
«Жил Висенте» находится почти в середине турнирной таблицы — 11 строчка и 30 очков. Подняться выше хозяевам вряд ли удастся, но вот потерять пару позиций они могут.
Клуб проиграл в прошлом туре «Портимоненсе» с минимальным счетом 1:0. В позапрошлом туре команда сыграла на своем поле вничью 1:1 с «Санта Кларой». Таким образом, у «Жил Висенте» уже по 9 поражений и ничейных результатов.
Последняя победа была 29 февраля над «Боавиштой» 0:1. на счету команды 7 побед в нынешнем сезоне Примейра-лиги.
«Фамаликан»
«Фамаликан» располагается на 5 месте, имея в своем активе 40 очков. В 25 матчах клуб одержал 11 побед и потерпел 7 поражений.
В чемпионате команда не проигрывает уже три тура. Серия началась с уверенной победы над «Спортингом» (3:1). После этого была мировая на поле «Белененсеша» (0:0).
С карантина «Фамаликан» вышел очень удачно. Коллектив обыграл «Порту» со счетом 2:1.
А вот на выезде гости не побеждают на протяжении четырех поединков — 2 поражения и две ничьи.
Прогноз и ставки
2.50 и 2.77 — несмотря на сенсацию, которую в прошлом туре сотворили гости, они не являются фаворитом этой встречи.
Тем не менее «Фамаликан» побеждал в шести очных играх подряд. В пяти из них команда забивала не менее двух голов.
Считаем, что после такого результата «Фамаликан» находится на подъеме, поэтому может продолжить серию. Прогноз и ставка — Ф2 (0) за 2.00. 0