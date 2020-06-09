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    «Фамаликан» может продолжить свою серию

    «Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Примейра-лиги 9 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Фамаликан»
    Жозе Лионн
    В матче 26 тура португальской Примейра-лиги встретятся «Жил Висенте» и «Фамаликан». Игра пройдет на «Сидаде де Барселуш» 9 июня. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Жил Висенте» — «Фамаликан».
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    Футбол. Португалия. Примера 09 Июня 2020 года
    Жил Висенте
  • Португалия. Примера
    •  Жил Висенте 23:00 Фамаликан Фамаликан
  • Португалия. Примера
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    Коэффициенты на матч
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    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» находится почти в середине турнирной таблицы — 11 строчка и 30 очков. Подняться выше хозяевам вряд ли удастся, но вот потерять пару позиций они могут.

    Клуб проиграл в прошлом туре «Портимоненсе» с минимальным счетом 1:0. В позапрошлом туре команда сыграла на своем поле вничью 1:1 с «Санта Кларой». Таким образом, у «Жил Висенте» уже по 9 поражений и ничейных результатов.

    Последняя победа была 29 февраля над «Боавиштой» 0:1. на счету команды 7 побед в нынешнем сезоне Примейра-лиги.

    «Фамаликан»

    «Фамаликан» располагается на 5 месте, имея в своем активе 40 очков. В 25 матчах клуб одержал 11 побед и потерпел 7 поражений.

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    В чемпионате команда не проигрывает уже три тура. Серия началась с уверенной победы над «Спортингом» (3:1). После этого была мировая на поле «Белененсеша» (0:0).

    С карантина «Фамаликан» вышел очень удачно. Коллектив обыграл «Порту» со счетом 2:1.

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    • А вот на выезде гости не побеждают на протяжении четырех поединков — 2 поражения и две ничьи.

    Прогноз и ставки

    2.50 и 2.77 — несмотря на сенсацию, которую в прошлом туре сотворили гости, они не являются фаворитом этой встречи.

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    Тем не менее «Фамаликан» побеждал в шести очных играх подряд. В пяти из них команда забивала не менее двух голов.

    Считаем, что после такого результата «Фамаликан» находится на подъеме, поэтому может продолжить серию. Прогноз и ставка — Ф2 (0) за 2.00. 0

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    «Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Примейра-лиги 9 июня 2020 года. Прогноз на «Жил Висенте» — «Фамаликан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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