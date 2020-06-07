«Штутгарт» — «Оснабрюк». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Второй Бундеслиги 7 июня 2020 года

В 30 туре Второй немецкой Бундеслиги «Штутгарт» будет принимать «Оснабрюк». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» 7 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Оснабрюк».

«Штутгарт»

Клуб, который представляет одноименный город, имеет в своем запасе 51 очко. Благодаря такому количеству баллов команда занимает второе место. Однако от «Арминии» она отстает на 5 пунктов.

Перед уходом на карантин «Штутгарт» заработал всего 1 очко в двух встречах. Сперва коллектив Пеллегрино Матараццо уступил «Гройтеру Фюрт» (0:2), а затем обменялся голами с «Арминией» (1:1).

Возобновление сезона получилось для «автозаводцев» провальным. В 26-м туре «Штутгарт» потерпел поражение от «Веена» (1:2), а в следующем матче «швабы» влетели «Хольштайну Киль» (2:3).

28 мая подопечные Пеллегрино Матараццо добыли первую победу после паузы, обыграв «Гамбург» (3:2). В последнем весеннем поединке «Штутгарт» одержал верх над «Динамо» Дрезден (2:0).

«Оснабрюк»

За 29 матчей Второй Бундеслиги эта команда сумела набрать 34 балла. В турнирном рейтинге она занимает 14 позицию, опережая клуб из зоны борьбы за выживание на 4 пункта.

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Перед паузой в футболе «Оснабрюк» потерпел два крупных поражения. 1 марта подопечные Даниэля Тьюна оказались слабее «Санкт-Паули» (1:3), а неделей позже они были разбиты «Вееном» (2:6).

После выхода из карантина лилово-белые расписали мировую с «Арминией» на выезде (1:1). В следующем туре этот коллектив влетел «Ганноверу» (2:4).

26 мая «Оснабрюк» добыл первую победу во Второй Бундеслиге в 2020-м году, переиграв «Гройтер Фюрт» (2:0). 29 числа прошлого месяца лилово-белые ограничились ничьей во встрече с «Регенсбургом» (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Штутгарта» в грядущем матче оценивается в 1.45. На ничью букмекеры предлагают поставить за 4.50, а на победу клуба «Оснабрюк» — за 7.10.

На «Мерседес-Бенц Арене» хозяева добудут максимум очков, однако сама игра не превратится в голевую феерию. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.85. 0