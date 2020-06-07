«Нымме Калью» — «Флора Таллин». Прогноз и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 7 июня 2020 года

В 6 туре эстонской Мейстрилиги таллинский «Нымме Калью» будет принимать столичную «Флору». Игра пройдет на стадионе «Хийу» 7 июня. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Нымме Калью» — «Флора Таллин».

«Нымме Калью»

Чемпионат Эстонии проводится с марта по ноябрь — каждая команда играет друг с другом четыре раза. В прошлом сезоне «Нымме Калью» финишировал третьим, на 13 очков остав от лидера.

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Новый сезон турнира был приостановлен в начале марта, сразу после первого тура, в котором «Нымме Калью» на выезде победил «Транс» (1:0).

Возобновился чемпионат 19 мая, и «розовые пантеры» после карантина на выезде одолели «Курессааре» (2:0).

Первое поражение случилось в третьем туре — «Нымме Калью» дома уступил «Легиону» (1:2), но уже в следующем туре разгромил в гостях «Тулевик» (6:0).

В последнем матче «пантеры» победили дома «Левадию» (2:0) и с 12 очками идут на 3-м месте в таблице. Разница мячей 12-2, три гола забил Каспар Паур.

«Флора» Таллин

Столичная команда — победитель прошлого сезона и самый титулованный клуб страны, имеющий в активе 12 чемпионств, 7 национальных кубков и 10 Суперкубков.

Сезон «Флора» начала с домашней победы над «Легионом» (3:1), после чего ушла на перерыв, вернувшись с которого не сумела одолеть на своем поле «Таммеку» — матч завершился без забитых голов.

В выездном матче с «Трансом» победу удалось вырвать только на последних минутах — 2:3. Зато в домашней встрече с «Калевом» действующие чемпионы забили три безответных мяча.

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В последнем матче «Флора» на выезде одолела «Пайте». Чемпионы открыли счет, позволили сопернику отыграться еще до перерыва, и добились победы благодаря голам в концовке.

После 5 туров «Флора» с 13 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 12-4, семь голов забил Рауно Саппинен.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нымме Калью» — 2.90, победа «Флоры» — 2.19, ничья — 3.55.

Действующие чемпионы в этом сезоне еще не проигрывали, хотя и имеют проблемы с игрой на выезде. Прогнозируем, что в предстоящем матче «Флора» не проиграет.

Команды играют довольно результативно. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.69 и «Обе забьют» за 1.59. 0