«ЭБ/Стреймур» — «Скала». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, в шестом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» в родных стенах сразится со «Скалой». Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Скала».

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» с тремя набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице, но последняя строка находится на расстоянии двух очков.

Начал коллектив из поселка Айи с двух поражений подряд, уступив на выезде «ХБ Торсхавну» (0:1) и в родных стенах «НСИ Рунавику» (0:3).

В третьем туре «черно-белые» заработали первые очки в сезоне, одолев на своей территории «ТБ Творойри» со счетом 2:0, после чего проиграли в гостях «КИ Клаксвику» (0:3) и «ИФ Фуглафьердуру» (1:2).

Две домашние встречи принесли команде одну викторию и одно поражение, разница мячей — 2:3.

«Скала»

«Скала» в этом первенстве после пяти туров находится на последней десятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету только один набранный балл.

Эти очки «оранжево-черные» заработали в четвертом игровом дне, поделив очки в родных стенах с «АБ Аргир» (1:1), а перед этим проиграли три встречи подряд.

В первом туре они дома уступили «ИФ Фуглафьердуру» со счетом 1:2, а затем на выезде были разгромлены «Викингуром» (2:5) и «Б-36 Торсхавном» (2:6).

В своем последнем матче «Скала» крупно в родных стенах уступила «НСИ Рунавику» (0:4). Обе выездные игры команда проиграла с общим счетом 4:11.

В прошлом сезоне дважды побеждала «Скала» (5:0 и 1:0), а раз выиграл «ЭБ/Стреймур» (2:1).

Прогноз и ставки

В битве двух аутсайдеров поставим с форой на более удачный в этом чемпионате «ЭБ/Стреймур». 0