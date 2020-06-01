ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне«Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ Фрэнк Лэмпард100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июня
  • 08:18
    • Квартиру Мареза обокрали на полмиллиона евро
  • 23:17
    • СМИ: Сезон Серии А планируют доигрывать в ежедневном формате
  • 21:24
    • «Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль
  • 19:56
    • Источник: «Ростов» заинтересован в возвращении Гулиева
  • 18:27
    • «Айнтрахт» вырвал победу у «Вольфсбурга»
  • 16:25
    • 4 июня решится судьба нынешнего сезона НБА
    Все новости спорта

    Лидеры сыграют результативно?

    «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн»
    «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн»
    В понедельник, 1 июня, в рамках пятого тура чемпионата Фарерских островов по футболу на стадионе «Гундадалур» сыграют столичные команды Б-36 и ХБ. Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» в текущем чемпионате пока идет без потерь и возглавляет турнирную таблицу, забив 14 голов при трех пропущенных.

    На старте турнира «белые тигры» обыграли в гостях действующего чемпиона «КИ Клаксвик» со счетом 2:0, затем они разгромили дома «АБ Аргир» (3:0).

    В третьем туре состоялась крупная виктория в родных станах над «Скалой» (6:2), а в своем последнем поединке Б-36 одолел в гостях «ТБ Тверойри» (3:1).

  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • Изучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России
  • 27/05/2020

    • Отметим, что «Б-36» проиграл лишь раз за последние 17 матчей, правда, это фиаско стоило команде чемпионства в прошлом сезоне.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» также выиграл все четыре поединка в этом первенстве, но идет строкой ниже, имея разницу мячей 12:1.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

    В первом туре чемпионата ХБ дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем был повержен в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Фортуна»
  • Сегодня

    • После чего на выезде был разгромлен «АБ Аргир» (5:0), а несколько дней тому назад в родных стенах состоялась виктория над «Викингуром» (3:0).

    В прошлом чемпионате два матча этих команд закончились вничью (2:2 и 0:0) и один раз победил Б-36 — 2:1.

    Прогноз и ставки

    Как правило матчи грандов фарерского футбола проходят с обоюдными забитыми мячами. Скорее всего, и эта игра не станет исключение. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.80
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Эрцгебирге
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гамбург — Веен
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Левадия — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия М — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч БАТЭ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Падерборн — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Карвина — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рух Брест — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Академия Пушкаша — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Хорсенс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?
    • 07:53 29/05/2020     Оливер Гласнер
  • Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»
    • 16:11 27/05/2020     Фрэнк Лэмпард
  • 100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июня
    • Вчера в 00:50
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    «Байер» в 2002-м году Футбол Верили в свои силы и оказались правы. О смелой игре «Байера» против «Юве» в 2002-мВ еврокубковом сезоне 2001/2002 леверкузенский клуб проделал немалый объем работы, чтобы дойти до плей-офф 29/05/2020 в 15:020
  • 08:58
    • Матчи Серии А после рестарта будут проходить ежедневно
  • 08:32
    • «Барселона» и тер Штеген пока не могут договориться о новом контракте
  • 00:53
    • Кириченко: На 99 процентов «Зенит» станет чемпионом
    Жозе Моуринью Футбол Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?Португалец 10 лет не выигрывает турнир 29/05/2020 в 07:530
  • Экспресс дня

  • Удержит ли «Боруссия» Д вторую позицию?
  • 2.93
    •
  • 00:41
    • Люка Эрнандес повредил приводящую мышцу
  • 00:25
    • Флик: «Бавария» была очень агрессивна и не дала сопернику ни единого шанса
  • 23:58
    • «Автомобилист» заплатил за Зборовского 11 млн рублей
    «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д Футбол «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле«РБ Лейпциг» был близок к победе над «Гертой», но в концовке гости спасли ничью 28/05/2020 в 12:300
  • 23:45
    • Тарпищев — о возобновлении тренировок: Чехарда и неравноценные возможности у спортсменов
  • 23:34
    • «Милан» и «Валенсия» интересуются хавбеком «Сент-Этьена»
  • 22:57
    • СМИ: Тер Штеген хочет получать в «Барселоне» 10 миллионов евро в год
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие