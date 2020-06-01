«Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года

В понедельник, 1 июня, в рамках пятого тура чемпионата Фарерских островов по футболу на стадионе «Гундадалур» сыграют столичные команды Б-36 и ХБ. Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн».

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» в текущем чемпионате пока идет без потерь и возглавляет турнирную таблицу, забив 14 голов при трех пропущенных.

На старте турнира «белые тигры» обыграли в гостях действующего чемпиона «КИ Клаксвик» со счетом 2:0, затем они разгромили дома «АБ Аргир» (3:0).

В третьем туре состоялась крупная виктория в родных станах над «Скалой» (6:2), а в своем последнем поединке Б-36 одолел в гостях «ТБ Тверойри» (3:1).

Отметим, что «Б-36» проиграл лишь раз за последние 17 матчей, правда, это фиаско стоило команде чемпионства в прошлом сезоне.

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» также выиграл все четыре поединка в этом первенстве, но идет строкой ниже, имея разницу мячей 12:1.

Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

В первом туре чемпионата ХБ дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем был повержен в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

После чего на выезде был разгромлен «АБ Аргир» (5:0), а несколько дней тому назад в родных стенах состоялась виктория над «Викингуром» (3:0).

В прошлом чемпионате два матча этих команд закончились вничью (2:2 и 0:0) и один раз победил Б-36 — 2:1.

Прогноз и ставки

Как правило матчи грандов фарерского футбола проходят с обоюдными забитыми мячами. Скорее всего, и эта игра не станет исключение. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0