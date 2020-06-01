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    «Орхус» и «Оденсе» много не забьют

    «Орхус» — «Оденсе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч датской Суперлиги 1 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Орхус» — «Оденсе»
    Захари Данкан
    В матче 25 тура датской Суперлиги «Орхус» сыграет с «Оденсе». Поединок состоится 1 июня на стадионе «Керек Парк». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Орхус» — «Оденсе».

    «Орхус»

    После 24 туров «Орхус» занимает 4 место в турнирной таблице с 41 пунктом. Такое же количество очков у «Норшелланна», поэтому хозяева могут побороться за бронзовые медали.

    «Белые» имеют один из лучших показателей по пропущенным голам. Их у команды всего 26, что является вторым результатом в чемпионате.

    «Городская команда» сыграла вничью после карантина. Счет 1:1 был зафиксирован во встрече с «Раннерс». Перед перерывом клуб проиграл «Силькеборгу» 2:1 и расписали мировую с «Хобро» (0:0).

    «Оденсе»

    «Оденсе» на девятом месте. Команда имеет 30 очков. Всего 7 пунктов ее отделяют от зоны плей-офф чемпионшипа. Но при этом осталось мало матчей, чтобы гости смогли улучшить свою позицию.

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    • «Полосатые» имеют затяжную безвыигрышную серию. Она состоит из девяти матчей. Для команды это будет первый поединок после перерыва. До этого «Оденсе» трижды сыграл вничью и проиграл.

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    В марте «сине-белые» сыграли 1:1 с «Силькеборгом» и «Сеннерьюском». Ранее была нулевая ничья с «Раннерс». Поражение коллектив потерпел от «Брондбю» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты высокие на обе команды — 2.12 дают на «Орхус» и 3.50 предлагают на победу «Оденсе».

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    «Орхус» выиграл два последних очных матча. В кубковой встрече этого сезона хозяева победили 1:0. В первом круге чемпионата коллектив выиграл 1:2.

    Предлагаем ставку «тотал меньше 2.5». Командам нужна раскачка после перерыва. При этом в концовке сезона каждому хочется набрать очки. 0

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    «Орхус» — «Оденсе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч датской Суперлиги 1 июня 2020 года. Прогноз на «Орхус» — «Оденсе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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