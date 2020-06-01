«Орхус» — «Оденсе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч датской Суперлиги 1 июня 2020 года

В матче 25 тура датской Суперлиги «Орхус» сыграет с «Оденсе». Поединок состоится 1 июня на стадионе «Керек Парк». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Орхус» — «Оденсе».

«Орхус»

После 24 туров «Орхус» занимает 4 место в турнирной таблице с 41 пунктом. Такое же количество очков у «Норшелланна», поэтому хозяева могут побороться за бронзовые медали.

«Белые» имеют один из лучших показателей по пропущенным голам. Их у команды всего 26, что является вторым результатом в чемпионате.

«Городская команда» сыграла вничью после карантина. Счет 1:1 был зафиксирован во встрече с «Раннерс». Перед перерывом клуб проиграл «Силькеборгу» 2:1 и расписали мировую с «Хобро» (0:0).

«Оденсе»

«Оденсе» на девятом месте. Команда имеет 30 очков. Всего 7 пунктов ее отделяют от зоны плей-офф чемпионшипа. Но при этом осталось мало матчей, чтобы гости смогли улучшить свою позицию.

«Полосатые» имеют затяжную безвыигрышную серию. Она состоит из девяти матчей. Для команды это будет первый поединок после перерыва. До этого «Оденсе» трижды сыграл вничью и проиграл.

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В марте «сине-белые» сыграли 1:1 с «Силькеборгом» и «Сеннерьюском». Ранее была нулевая ничья с «Раннерс». Поражение коллектив потерпел от «Брондбю» (0:2).

Прогноз и ставки

Коэффициенты высокие на обе команды — 2.12 дают на «Орхус» и 3.50 предлагают на победу «Оденсе».

«Орхус» выиграл два последних очных матча. В кубковой встрече этого сезона хозяева победили 1:0. В первом круге чемпионата коллектив выиграл 1:2.

Предлагаем ставку «тотал меньше 2.5». Командам нужна раскачка после перерыва. При этом в концовке сезона каждому хочется набрать очки. 0