«Лех» Познань — «Легия». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Польши 30 мая 2020 года

В субботу, 30 мая, «Лех» Познань на своем поле примет «Легию» в рамках 27-го тура первенства Польши. Встреча, которая пройдет в Познани на стадионе «ИНЕА», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Лех» Познань — «Легия».

«Лех»

По итогам 26-ти туров чемпионата Польши «Лех» Познань занимает пятое место. В активе команды 42 очка — столько же еще у двух клубов.

Примечательно тем, что у второго в таблице коллектива «Пяста» лишь на один пункт больше. Таким образом, победа хозяев может вывести их сразу на вторую строчку.

В пяти предыдущих поединках познаньцы не знают поражений. При этом в этих встречах команда трижды выиграла и дважды сыграла вничью.

«Легия»

После 26-ти туров «Легия» уверенно лидирует в турнирной таблице. Команда набрала 51 балл и опережает второй «Пяст» на восемь очков.

Все прогнозы на футбол

После 30-ти туров в чемпионате Польши будет два этапа — чемпионский и борьбы за выживание. В каждом из них придется провести по семь матчей, поэтому борьба за титул еще далека от завершения.

В девяти предыдущих играх во всех турнирах варшавяне потерпели лишь одно поражение. Тем не менее, эта неудача случилась после карантина, и предыдущая победа подопечных Вуковича в чемпионате имела место еще в марте.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев оценивается в 2,80, ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Лех» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0