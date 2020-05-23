«Витебск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 23 мая 2020 года

В десятом туре чемпионата Белоруссии «Витебск» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Центральном Стадионе» 23 мая. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Витебск» — «Динамо» Минск.

«Витебск»

На данном этапе турнира представители одноименного города имеют 12 баллов в своей копилке. Это позволяет команде сейчас занимать девятую позицию.

Последняя победа была добыта «Витебском» 18 апреля. В пятом туре Высшей лиги подопечные Сергея Ясинского благодаря голу с пенальти на 87-й минуте одолели «Динамо» Брест — 1:0.

Затем команда потерпела два поражения. Сперва она в гостях влетела клубу «Ислочь» (0:2), а чуть позже дома уступила коллективу «Славия Мозырь» (2:3).

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В следующих двух играх «Витебск» заработал по одному баллу. Подопечные Ясинского разошлись миром с «Шахтером» Солигорск (0:0) и «Белшиной» (1:1).

«Динамо» Минск

Команда из столицы Белоруссии застряла на десятом месте чемпионата. За девять туров этот коллектив завоевал 12 очков. От ближайшего соперника он отстает по дополнительным показателям.

Майские поединки «Динамо» Минск начало неудачно. 2 числа текущего месяца «динамики» на своем поле потерпели поражение от «Слуцка» (1:2).

В ходе восьмого тура Высшей лиги бело-синие в спорткомплексе «Брестский» оказались слабее «Динамо» Брест (1:2).

Последний тур получился для подопечных Леонида Кучука победным. На арене «Динамо» хозяева, забив один гол, выиграли у клуба «Ислочь» — 1:0.

Прогноз и ставка

На победу «Витебска» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60. Ничья оценивается в 3.50, а победа «Динамо» Минск — в 1.81.

На данном этапе турнира команды не особо блещут результативностью, поэтому наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0