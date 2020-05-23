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    Какой результативности ожидать в Витебске?

    «Витебск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Витебск» — «Динамо» Минск
    «Динамо» Минск
    В десятом туре чемпионата Белоруссии «Витебск» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Центральном Стадионе» 23 мая. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Витебск» — «Динамо» Минск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 23 Мая 2020 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 20:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Витебск»

    На данном этапе турнира представители одноименного города имеют 12 баллов в своей копилке. Это позволяет команде сейчас занимать девятую позицию.

    Последняя победа была добыта «Витебском» 18 апреля. В пятом туре Высшей лиги подопечные Сергея Ясинского благодаря голу с пенальти на 87-й минуте одолели «Динамо» Брест — 1:0.

    Затем команда потерпела два поражения. Сперва она в гостях влетела клубу «Ислочь» (0:2), а чуть позже дома уступила коллективу «Славия Мозырь» (2:3).

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    В следующих двух играх «Витебск» заработал по одному баллу. Подопечные Ясинского разошлись миром с «Шахтером» Солигорск (0:0) и «Белшиной» (1:1).

    «Динамо» Минск

    Команда из столицы Белоруссии застряла на десятом месте чемпионата. За девять туров этот коллектив завоевал 12 очков. От ближайшего соперника он отстает по дополнительным показателям.

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    • Майские поединки «Динамо» Минск начало неудачно. 2 числа текущего месяца «динамики» на своем поле потерпели поражение от «Слуцка» (1:2).

    В ходе восьмого тура Высшей лиги бело-синие в спорткомплексе «Брестский» оказались слабее «Динамо» Брест (1:2).

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    Последний тур получился для подопечных Леонида Кучука победным. На арене «Динамо» хозяева, забив один гол, выиграли у клуба «Ислочь» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Витебска» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60. Ничья оценивается в 3.50, а победа «Динамо» Минск — в 1.81.

    На данном этапе турнира команды не особо блещут результативностью, поэтому наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0

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    «Витебск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 23 мая 2020 года. Прогноз на «Витебск» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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