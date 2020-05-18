«Копетдаг» — «Ашхабад». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 18 мая 2020 года

В понедельник, 18 мая, в девятом туре чемпионата Туркмении по футболу «Копетдаг» на своем поле сыграет с «Ашхабадом». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Копетдаг» — «Ашхабад».

«Копетдаг»

В турнирной таблице «Копетдаг» расположился на третьей строке, набрав в 8 поединках 14 очков, уступая четыре пункта лидеру первенства.

Столичный коллектив вышел победителем из двух последних встреч чемпионата. В прошлом туре он в гостях одолел «Энергетик» со счетом 4:2, а ранее переиграл в родных пенатах «Мерв» (3:1).

Перед этой удачной серией «сине-белые» не смогли выиграть в трех играх подряд. В этом отрезке они сыграли вничью на выезде с «Алтын Асыром» (1:1), а также дважды проиграли по 0:1 дома «Ахалу» и на выезде «Шагадаму».

Четыре домашние встречи текущего чемпионата принесли «Копетдагу» две виктории, один поединок был завершен вничью и раз команда проиграла (лидирующему «Ахалу» — 0:1), разница мячей — 4:2.

«Ашхабад»

«Ашхабад» после семи проведенных игр идет на пятом месте, имея в своем активе 11 очков, отставая от своего предстоящего противника на три балла.

Два минувших поединка «зелено-белые» провели не особо удачно. Сперва они были разгромлены в гостевой встрече «Алтын Асыром» (1:4), а накануне сыграли 1:1 в родных стенах с «Шагадамом».

Перед этим неудачным отрезком «горожане» выдали 3-матчевую победную серию, где были повержены на выезде по 1:0 нижестоящие «Энергетик» и «Мерв», а также дома «Небитчи» (5:2).

В четырех выездных встречах данного первенства «Ашхабад» вышел победителем в двух матчах из четырех, а также раз сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 3:4. Отметим, что в трех из них удалось сохранить ворота на замке.

Все прогнозы на футбол

В прошлом сезоне «Копетдаг» выиграл у «Ашхабада» три поединка из четырех (2:1, 2:1 и 1:0), еще в одной встрече оппоненты расписали мировую — 0:0. В первом круге этого первенства «Копетдаг» победи в гостях (1:0).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Копетдага» — 1.75, победа «Ашхабада» — 5.15, ничья — 3.35.

Хотя в очных противостояниях в последнее время оппоненты не радовали результативностью (четыре встречи принесли всего шесть голов), от этого сражения ожидаем несколько забитых мячей. Наши прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0