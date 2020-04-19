«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 19 апреля 2020 года

В воскресенье, 19 апреля, в третьем туре чемпионата Таджикистана по футболу «ЦСКА-Памир» на своем поле сыграет с «Локомотивом-Памир». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир».

«ЦСКА Памир»

«ЦСКА-Памир» финишировал в прошлом чемпионате Таджикистана на четвертом месте, проиграв всего лишь один балл третьей строке.

В 21 поединке прошлого первенства «армейцы» одержали восемь викторий, пять раз сыграли вничью и восемь встреч проиграли, разница мячей в этих играх составила 24:27.

11 домашних поединков сезона-2019 принесли «ЦСКА Памир» пять выигрышных результатов, два ничейных исхода и четыре поражения, отношение мячей — 16:15.

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Стартовый поединок этого чемпионата прошел для подопечных Сергея Жицкого неудачно. Они на своей арене уступили серебряному призеру прошлого сезона «Худжанду» со счетом 1:3.

Во втором туре армейцы на выезде уступили чемпиону Таджикистана «Истиклолу» (0:2) и с 0 очками расположились на 9-м месте из 10. Разница мячей 1-5.

«Локомотив-Памир»

Команда в прошлом сезоне одержала победу в Первой лиге страны,завоевав путевку в элиту. «Железнодорожники» не будут «мальчиками для битья» — это базовый клуб молодежной сборной.

В 26 играх второго по рангу дивизиона команда одержала 19 викторий, четыре раза сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 80:24.

Первый тур в элите «Локомотив-Памир» завершил вничью, поделив дома очки с еще одни новичком — «Файзкандом» (2:2). Отметим, что все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме.

Во втором туре «железнодорожники» одержали домашнюю победу в дерби с «Душанбе-83» со счетом 1:0 и с 4 очками занимает 4 место в таблице. Разница мячей 3-2.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничейный результат в основное время — 3,50, а на победу «Локомотива» — 3,15.

«Локомотив» начал свой сезон в высшей лиге довольно уверенно и можно прогнозировать, что «железнодорожники» не проиграют в гостях.

Можно ожидать, что дерби выйдет результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.61 и «Обе забьют» за 1,54. 0