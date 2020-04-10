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    Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?

    «Неман» — «Белшина». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Высшей лиги 10 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Неман» — «Белшина»
    Игроки «Немана»
    В четвертом туре белорусской Высшей лиги «Неман» примет дома «Белшину». Команды сыграют в Гродно на одноименной арене хозяев. Начало 10 апреля в 19:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Белшина».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Апреля 2020 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 19:00 Белшина Белшина
  • Бобруйск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Неман»

    В трех матчах нынешнего сезона хозяева выиграли только один раз. Победу им удалось добыть в домашней игре с «Витебском», счет которой составил 2:0.

    В остальных двух матчах команда оставалась без побед. В первом туре Высшей лиги коллектив с минимальным результатом проиграл «Ислочи». Также «олени» расписали нулевую ничью с «Шахтером» из Солигорска.

    Из пяти последних матчей чемпионата «Неман» выиграл только один. Прошлый сезон команда завершила поражением и ничьей. Уже четыре игры с участием «Немана» подряд забивается меньше трех голов, если учитывать товарищескую встречу клуба с «Минском» (1:1).

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    «Желто-зеленые» выиграли один из пяти последних матчей с учетом предсезонной подготовки. На своем поле «Неман» выиграл 3 из 4 матчей турнира, сыграв один раз вничью.

    «Белшина»

    «Белшина» занимает последнее место в турнирной таблице без единого набранного балла. На старте сезона команда проиграла все три матча. Сейчас у новичка Высшей лиги один забитый и пять пропущенных голов.

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    Прогноз и ставка

    «Неман» букмекеры считают фаворитом и коэффициенты на команды заметно отличаются. 1.97 предлагают на победу хозяев и 3.85 было поставлено на гостей.

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    Это не первая очная встреча клубов. Два года назад «Белшина» в Кубке Белоруссии обыграла «Неман» со счетом 3:1. В трех других играх 2016 года «Неман» одержал победу и дважды сыграл вничью.

    В двух матчах турнира «Неман» показал неплохие результаты. Особенно стоит отметить ничью с «Шахтером» — победителем Кубка Белоруссии прошлого сезона. Плюс ко всему команда хорошо играет дома. В связи с этим наши прогноз и ставка — на победу хозяев. 0

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    «Неман» — «Белшина». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Высшей лиги 10 апреля 2020 года. Прогноз на «Неман» — «Белшина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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