«Неман» — «Белшина». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Высшей лиги 10 апреля 2020 года

В четвертом туре белорусской Высшей лиги «Неман» примет дома «Белшину». Команды сыграют в Гродно на одноименной арене хозяев. Начало 10 апреля в 19:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Белшина».

«Неман»

В трех матчах нынешнего сезона хозяева выиграли только один раз. Победу им удалось добыть в домашней игре с «Витебском», счет которой составил 2:0.

В остальных двух матчах команда оставалась без побед. В первом туре Высшей лиги коллектив с минимальным результатом проиграл «Ислочи». Также «олени» расписали нулевую ничью с «Шахтером» из Солигорска.

Из пяти последних матчей чемпионата «Неман» выиграл только один. Прошлый сезон команда завершила поражением и ничьей. Уже четыре игры с участием «Немана» подряд забивается меньше трех голов, если учитывать товарищескую встречу клуба с «Минском» (1:1).

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«Желто-зеленые» выиграли один из пяти последних матчей с учетом предсезонной подготовки. На своем поле «Неман» выиграл 3 из 4 матчей турнира, сыграв один раз вничью.

«Белшина»

«Белшина» занимает последнее место в турнирной таблице без единого набранного балла. На старте сезона команда проиграла все три матча. Сейчас у новичка Высшей лиги один забитый и пять пропущенных голов.

«Красно-черные» начали с поражения от «Минска» со счетом 1:3. После гости потерпели фиаско от «Торпедо-БелАЗа» (1:0). С аналогичным счетом «резиновые» уступили дома «Городее».

Отметим, что в пяти последних матчах «Белшина» выиграла только одну встречу — у светлогорского «Химика» (3:0). А вот прошлый сезон в Первой лиге команда закончила тремя победами подряд.

Прогноз и ставка

«Неман» букмекеры считают фаворитом и коэффициенты на команды заметно отличаются. 1.97 предлагают на победу хозяев и 3.85 было поставлено на гостей.

Это не первая очная встреча клубов. Два года назад «Белшина» в Кубке Белоруссии обыграла «Неман» со счетом 3:1. В трех других играх 2016 года «Неман» одержал победу и дважды сыграл вничью.

В двух матчах турнира «Неман» показал неплохие результаты. Особенно стоит отметить ничью с «Шахтером» — победителем Кубка Белоруссии прошлого сезона. Плюс ко всему команда хорошо играет дома. В связи с этим наши прогноз и ставка — на победу хозяев. 0