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    Наберет ли минское «Динамо» первые очки?

    «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 3 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»
    Игрок минского «Динамо»
    Во третьем туре белорусского первенства «Динамо» в родных стенах сразится с «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Игра, которая состоится 3 апреля в Минске на стадионе «Динамо», начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Минское «Динамо», которое в прошлом сезоне финишировала на четвертом месте, в 2020 году проиграло четыре официальных матча из четырех.

    Сперва, «бело-синие» дважды уступили в Кубке Белоруссии борисовскому БАТЭ: 1:2 на своем поле и 2:3 на выезде, после чего дважды были повержены и в чемпионате.

    В первом туре белорусского первенства команда Сергея Гуренко потерпела фиаско в родных стенах от новичка элиты, брестского «Руха» (0:1), а затем уступила в дерби «Минску» (2:3), проигрывая к перерыву 0:3 и с 58-й минуте играя вдесятером.

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    • Перед стартом третьего тура «Динамо» находится на 13 позиции в турнирной таблице, с нулем баллов в активе, опережая ряд коллективов, у которых тоже нет очков, по разнице мячей.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо», финишировавшее в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции, также провело четыре официальные игры в 2020 году.

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    «Автозаводцы» тоже неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

    В первенстве же жодинцы дважды минимально победили по 1:0. На старте турнира дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

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    • «Торпедовцы» с шестью пунктами после двух туров делят 3-4 места с «Ислочью», уступая 1-2 «Минску» и «Энергетику» по разнице забитых и пропущенных мячей.

    В прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии «Торпедо» дважды взяло верх над минским «Динамо»: 4:0 дома и 3:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Торпедо-БелАЗ» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

    Минчане ужасно стартовали в сезоне, проиграв все четыре матча. Теперь хозяева всеми силами будут стараться взять первые очки в сезоне. Предлагаем поставить на «Динамо» с форой.

    Наши прогноз и ставка на этот поединок: победа «Динамо» с форой 0. 0

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