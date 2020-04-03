«Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 3 апреля 2020 года

Во третьем туре белорусского первенства «Динамо» в родных стенах сразится с «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Игра, которая состоится 3 апреля в Минске на стадионе «Динамо», начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ».

«Динамо» Минск

Минское «Динамо», которое в прошлом сезоне финишировала на четвертом месте, в 2020 году проиграло четыре официальных матча из четырех.

Сперва, «бело-синие» дважды уступили в Кубке Белоруссии борисовскому БАТЭ: 1:2 на своем поле и 2:3 на выезде, после чего дважды были повержены и в чемпионате.

В первом туре белорусского первенства команда Сергея Гуренко потерпела фиаско в родных стенах от новичка элиты, брестского «Руха» (0:1), а затем уступила в дерби «Минску» (2:3), проигрывая к перерыву 0:3 и с 58-й минуте играя вдесятером.

Перед стартом третьего тура «Динамо» находится на 13 позиции в турнирной таблице, с нулем баллов в активе, опережая ряд коллективов, у которых тоже нет очков, по разнице мячей.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо», финишировавшее в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции, также провело четыре официальные игры в 2020 году.

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«Автозаводцы» тоже неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

В первенстве же жодинцы дважды минимально победили по 1:0. На старте турнира дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

«Торпедовцы» с шестью пунктами после двух туров делят 3-4 места с «Ислочью», уступая 1-2 «Минску» и «Энергетику» по разнице забитых и пропущенных мячей.

В прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии «Торпедо» дважды взяло верх над минским «Динамо»: 4:0 дома и 3:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.20.

На викторию «Торпедо-БелАЗ» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

Минчане ужасно стартовали в сезоне, проиграв все четыре матча. Теперь хозяева всеми силами будут стараться взять первые очки в сезоне. Предлагаем поставить на «Динамо» с форой.

Наши прогноз и ставка на этот поединок: победа «Динамо» с форой 0. 0