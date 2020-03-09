«Енисей» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года

В понедельник, 9 марта, в 26 туре перовой российской лиги красноярский «Енисей» дома примет ярославский «Шинник». Начало игры — 12:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Шинник».

«Енисей»

Красноярский клуб закончил осенний отрезок чемпионата выездным поражением от «Нефтехимика» (0:1), после которого команда занимает 17 место в таблице ФНЛ.

На зимних сборах «Енисей» провел ряд контрольных встреч, одержав две победы, дважды проиграв и четыре раза сыграв вничью. Отметим, что красноярский клуб покинул основной голкипер Филиппов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Команда также приняла участие в Кубке ФНЛ, где Юрий Газзаев каждую игру нещадно тасовал состав, в результате чего «Енисей» то разгромно проигрывал сборной России (U20)и молодежке «Крыльев», то обыгрывал «Ротор».

Тем временем в клубе бушевали нефутбольные страсти. Главный тренер Газзаев решил затеять крупномасштабную чистку состава зимой. Но новый спортивный директор Ивахов отказался разгонять костяк команды.

Газзаева почти уволили, и на первый сбор он не полетел, его место почти занял Тарханов. Но затем на уровне губернатора все переиграли и Газзаев в Турции проводил сборы с составом, который хотел разогнать.

«Шинник»

Ярославцы завершили осеннюю часть сезона домашней победой над «Текстильщиком» (3:0), которая подняла их на 6-е место в таблице ФНЛ.

Команда живет в режиме сверхэкономии, на счету каждая копейка, зарплаты платятся, но старые долги все еще висят.

Первый сбор «Шинник» провел дома, затем отправился в Турцию, где провел спарринги с чешским «Пршибрам» (2:2), словацким «Целье» (0:2) и казахстанским «Ордабасы» (2:0).

Календарь и таблица РПЛ

Команда также приняла участие в Кубке ФНЛ на Кипре, где заняла третье место. Ярославцы отметились стабильным составом и организацией игры.

Прогноз и ставки

На победу «Енисея» букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Шинника» — 2,50.

В стане хозяев царит бардак, в то время как «Шинник» сыгран и игра его выстроена. Прогнозируем победу ярославского клуба.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.70 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0