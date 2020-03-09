ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев Юрген Клопп«Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико» «Барселона»Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»
  • 22:11
    • «Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы
  • 21:34
    • «Ман Юнайтед» победил в «манкунианском» дерби
  • 21:02
    • Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом»
  • 19:31
    • «Бавария» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом»
  • 18:53
    • «Челси» разгромил «Эвертон» на «Стэмфорд Бридж»
  • 22:03
    • Гильерме — лучший игрок матча «Локомотив» — «Ахмат»
  • 21:12
    • «Ренн» отгрузил «Монпелье» пять безответных мячей
    Все новости спорта

    Увезет ли «Шинник» очки из Красноярска?

    «Енисей» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз на «Енисей» — «Шинник»
    «Шинник»
    В понедельник, 9 марта, в 26 туре перовой российской лиги красноярский «Енисей» дома примет ярославский «Шинник». Начало игры — 12:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Шинник».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Марта 2020 года
    Енисей
    • Енисей 12:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Енисей»

    Красноярский клуб закончил осенний отрезок чемпионата выездным поражением от «Нефтехимика» (0:1), после которого команда занимает 17 место в таблице ФНЛ.

    На зимних сборах «Енисей» провел ряд контрольных встреч, одержав две победы, дважды проиграв и четыре раза сыграв вничью. Отметим, что красноярский клуб покинул основной голкипер Филиппов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Команда также приняла участие в Кубке ФНЛ, где Юрий Газзаев каждую игру нещадно тасовал состав, в результате чего «Енисей» то разгромно проигрывал сборной России (U20)и молодежке «Крыльев», то обыгрывал «Ротор».

    Тем временем в клубе бушевали нефутбольные страсти. Главный тренер Газзаев решил затеять крупномасштабную чистку состава зимой. Но новый спортивный директор Ивахов отказался разгонять костяк команды.

  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
  • Главные ожидания в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона
  • 26/02/2020

    • Газзаева почти уволили, и на первый сбор он не полетел, его место почти занял Тарханов. Но затем на уровне губернатора все переиграли и Газзаев в Турции проводил сборы с составом, который хотел разогнать.

    «Шинник»

    Ярославцы завершили осеннюю часть сезона домашней победой над «Текстильщиком» (3:0), которая подняла их на 6-е место в таблице ФНЛ.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Команда живет в режиме сверхэкономии, на счету каждая копейка, зарплаты платятся, но старые долги все еще висят.

    Первый сбор «Шинник» провел дома, затем отправился в Турцию, где провел спарринги с чешским «Пршибрам» (2:2), словацким «Целье» (0:2) и казахстанским «Ордабасы» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Команда также приняла участие в Кубке ФНЛ на Кипре, где заняла третье место. Ярославцы отметились стабильным составом и организацией игры.

    Прогноз и ставки

    На победу «Енисея» букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Шинника» — 2,50.

    В стане хозяев царит бардак, в то время как «Шинник» сыгран и игра его выстроена. Прогнозируем победу ярославского клуба.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.70 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Химки — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду
  • «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионов
    • 05:08 02/03/2020     Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги
  • «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее
    • 18:36 02/03/2020     Эрик Дайер
  • Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
    • 16:19 05/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Енисей» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года. Прогноз на «Енисей» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей КХЛ. «Сибирь» проиграла «Автомобилисту», ЦСКА победил в гостях у «Торпедо»8 марта пройдут четыре матча первого раунда плей-офф КХЛ 20:290
  • 19:49
    • ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»
  • 19:36
    • «Спартак» сравнял счет в серии с «Динамо»
  • 19:21
    • «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и прошел в 1/4 Кубка Гагарина
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 22:210
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 22:57
    • Гвардиола: Да, мы могли бы сыграть лучше
  • 22:22
    • «Леганес» на выезде обыграл «Вильярреал»
  • 21:58
    • «Майнц» упустил победу над «Фортуной»
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», «Ман Юнайтед» был сильнее «Сити»Подробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги 21:410
  • 19:11
    • «Милан» проиграл аутсайдеру Серии А
  • 18:36
    • «Сочи» обыграл «Урал», одержав первую победу с сентября 2019 года
  • 21:46
    • Липпи: Считаю, что нужно остановить чемпионат Италии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие