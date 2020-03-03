«Саарбрюккен» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Кубка Германии 3 марта 2020 года

В матче четвертьфинала Кубка Германии «Саарбрюккен» сыграет дома с «Фортуной» на стадионе «Херманн-Нойбергер-Штадион» в городе Фельклинген. Начало встречи в 20:30 по мск. Прогноз на «Саарбрюккен» — «Фортуна».

«Саарбрюккен»

Клуб является представителем Юго-западной региональной лиги. Там он на первом месте. В нынешнем сезоне «Саарбрюккен» одержал 18 побед в 22 матчах чемпионата. Стоит отметить, что у команды всего две ничьи — одна в чемпионате, вторая в кубке.

В Кубке Германии хозяева стартовали с победы над клубом «Регенсбург» со счетом 3:2. После этого была встреча с «Кельном». Там результат оказался аналогичным. В прошлый раз команда играла с «Карлсруэ» и одержала победу в серии пенальти (0:0).

Добавим, что «Саарбрюккен» не пропускает в четырех официальных матчах. Да и вообще в текущем сезоне коллектив пропустил всего 21 мяч с учетом кубковых встреч.

«Фортуна»

У «Фортуны» есть проблемы. В чемпионате команда на 16 месте, в переходной зоне понижения. В Бундеслиге гости находятся в числе самых пропускающих команд. На счету клуба из Дюссельдорфа 49 голов.

В трех последних матча «Фортуна» выиграла только раз у «Фрайбурга» со счетом 0:2. Перед этим команду разгромила «Боруссия» М (1:4). На выходных «красные» сыграли вничью с «Гертой» (3:3).

В Кубке Германии клуб стартовал с победы над неизвестным «Эрцгебирге Ауэ» (2:1). В прошлом раунде «Фортуна» разбила «Кайзерслаутерн» со счетом 2:5.

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Отметим, что «Фортуна» пропускала в 5 из 6 матчей. За три встречи команде влетело 7 мячей.

Прогноз и ставка

«Фортуна», конечно, сильнее, но «Саарбрюккен» до этого уже прошел двух непростых соперников. Так что хозяева заслуживают внимания.

Распределение коэффициентов такое: 4.70 на хозяев и 1.74 на гостей. Ничья оценена коэффом 4.00.

«Саарбрюккен» способен забить. «Фортуна» это сегодня позволяет делать. Но вряд ли первым удастся сохранить ворота «сухими». Прогноз и ставка — обе забьют за 1.77. 0