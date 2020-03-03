ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду«Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионов Мануэл ФернандешС кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу» Леонид Слуцкий Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • 00:54
    • «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
  • 08:37
    • Сотникова объявила о завершении карьеры
  • 07:18
    • Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP
  • 21:33
    • «Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
  • 23:38
    • Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Канаде
  • 22:54
    • Арум: Третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в июле
  • 22:28
    • «Хетафе» удержал победу над «Мальоркой»
    Все новости спорта

    Команды обменяются голами?

    «Саарбрюккен» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Кубка Германии 3 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фортуну
    Прогноз на «Саарбрюккен» — «Фортуна»
    Игроки «Фортуны»
    В матче четвертьфинала Кубка Германии «Саарбрюккен» сыграет дома с «Фортуной» на стадионе «Херманн-Нойбергер-Штадион» в городе Фельклинген. Начало встречи в 20:30 по мск. Прогноз на «Саарбрюккен» — «Фортуна».
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 03 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Саарбрюккен»

    Клуб является представителем Юго-западной региональной лиги. Там он на первом месте. В нынешнем сезоне «Саарбрюккен» одержал 18 побед в 22 матчах чемпионата. Стоит отметить, что у команды всего две ничьи — одна в чемпионате, вторая в кубке.

    В Кубке Германии хозяева стартовали с победы над клубом «Регенсбург» со счетом 3:2. После этого была встреча с «Кельном». Там результат оказался аналогичным. В прошлый раз команда играла с «Карлсруэ» и одержала победу в серии пенальти (0:0).

    Добавим, что «Саарбрюккен» не пропускает в четырех официальных матчах. Да и вообще в текущем сезоне коллектив пропустил всего 21 мяч с учетом кубковых встреч.

    «Фортуна»

    У «Фортуны» есть проблемы. В чемпионате команда на 16 месте, в переходной зоне понижения. В Бундеслиге гости находятся в числе самых пропускающих команд. На счету клуба из Дюссельдорфа 49 голов.

  • Тактика «Челси» уже не работает, а клуб продолжает падение
  • Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси»
  • Вчера

    • В трех последних матча «Фортуна» выиграла только раз у «Фрайбурга» со счетом 0:2. Перед этим команду разгромила «Боруссия» М (1:4). На выходных «красные» сыграли вничью с «Гертой» (3:3).

    В Кубке Германии клуб стартовал с победы над неизвестным «Эрцгебирге Ауэ» (2:1). В прошлом раунде «Фортуна» разбила «Кайзерслаутерн» со счетом 2:5.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что «Фортуна» пропускала в 5 из 6 матчей. За три встречи команде влетело 7 мячей.

    Прогноз и ставка

    «Фортуна», конечно, сильнее, но «Саарбрюккен» до этого уже прошел двух непростых соперников. Так что хозяева заслуживают внимания.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Распределение коэффициентов такое: 4.70 на хозяев и 1.74 на гостей. Ничья оценена коэффом 4.00.

    «Саарбрюккен» способен забить. «Фортуна» это сегодня позволяет делать. Но вряд ли первым удастся сохранить ворота «сухими». Прогноз и ставка — обе забьют за 1.77. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Логинов
  • Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ
    • 02:35 25/02/2020     Исмаила Сарр
  • «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»
    • Вчера в 13:38     «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Саарбрюккен» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Кубка Германии 3 марта 2020 года. Прогноз на «Саарбрюккен» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Реал» выиграл «Класико», «Атлетико» не справился с «Эспаньолом»Обзор 26 тура испанской Примеры 00:590
  • 07:04
    • Клуб Бекхэма проиграл дебютный матч в МЛС
  • 21:58
    • Дубль Калинича помог «Роме» обыграть «Кальяри»
  • 21:12
    • «Бордо» и «Ницца» сыграли вничью
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:180
  • Экспресс дня

  • «Верона» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.11
    •
  • 08:21
    • Кике Сетьен: Нужно отдать игрокам «Реала» должное — они сыграли очень интенсивно
  • 08:03
    • Зидан: Матч с «Барселоной» был равным, но «Реал» лучше сыграл в атаке
  • 07:47
    • Матч «Сампдория» — «Верона» перенесен из-за коронавируса
    Исмаила Сарр Футбол «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Арсенала», который не проиграл ни одного матча за сезон Вчера в 13:380
  • 20:00
    • «Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»
  • 19:35
    • «Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие