«Базель» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В четверг, 27 февраля, швейцарский «Базель» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы дома сыграет с кипрским АПОЭЛем. Начало встречи — 20:55 по мск. Прогноз на «Базель» — АПОЭЛ.

«Базель»

Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад на Кипре, закончился крупной победой «Базеля» со счетом 3:0. Швейцарцы в том матче имели ощутимое преимущество и заслужено разгромили хозяев.

После того матча «красно-синие» провели игру в национальном первенстве, где сыграли вничью 2:2 с «Серветтом» на своей территории, ведя до 75-й минуты со счетом 2:0.

Отметим, что за последние шесть матчей чемпионата страны, команда победила только в одной встрече и четыре игры проиграла.

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Швейцарии базельцы идут на третьей позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 40 очков, что на пять меньше, чем у двух лидеров.

АПОЭЛ

На АПОЭЛе сильно сказалось разгромное поражение от швейцарцев в ЛЕ. Ведь после него никосийцы в гостях уступили «Пафосу» (0:2), находящемуся во второй части турнирной таблице чемпионата Кипра.

«Легенды» за последние четыре игры с учетом всех турниров смогли победить лишь раз, одолев тур тому назад в кипрском первенстве дома «Аполлон» (4:1). В других трех встречах они были повержены «всухую».

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Кипра после 21 тура клуб из Никосии идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на пять зачетных пунктов.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Базеля» в основное время предлагают — 1.73.

На викторию АПОЭЛа дают — 5.50, ничья оценена — в 3.65.

Проход: «Базеля» — 1.01; АПОЭЛя — 45.00.

Даже имея ощутимый запас перед ответным матчем, «Базель» в родных стенах вновь должен одолеть команду из Кипра. Прогноз и ставка: победа «Базеля». 0