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    Отстанет ли «Марсель» от ПСЖ?

    «Марсель» — «Нант». Прогноз (к. 2.2) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Марсель» — «Нант»
    «Марсель» не проигрывает 14 матчей кряду в Лиге 1
    В субботу, 22 февраля, «Марсель» на своем поле примет «Нант» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Нант».
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Марсель» расположился на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1, на 10 очков отстав от лидера ПСЖ. Тем не менее, клуб опережает третью строку на девять очков.

    Недавно провансальцы уступили в 1/4 финала Кубка Франции на выезде «Лиону» (0:1). Тем самым они прервали свою 16-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

    Непосредственно в чемпионате южане не знают горечи поражений в 14 поединках, выиграв за этот период в 11 из них. В последнем туре Лиги 1 они в гостях одолели «Лилль» (2:1).

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    «Нант»

    Команда из одноименного города сейчас занимает 12 место в таблице чемпионата Франции. В 25 турах первенства этот клуб заработал 34 очка.

    Но в последних матчах в разных соревнованиях подопечные Кристиана Гуркюффа в основном неудачи. В предыдущих шести поединках во всех турнирах «Канарейки» не смогли победить.

    Только в предыдущем двух матчах клуб избежал поражений. Не проиграть ему позволили «Дижон» и «Метц», с которыми зафиксированы ничьи 3:3 и 0:0 соответственно.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,2. 0

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    «Марсель» — «Нант». Прогноз (к. 2.2) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Нант». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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