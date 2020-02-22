«Марсель» — «Нант». Прогноз (к. 2.2) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 22 февраля 2020 года

В субботу, 22 февраля, «Марсель» на своем поле примет «Нант» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Нант».

«Марсель»

«Марсель» расположился на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1, на 10 очков отстав от лидера ПСЖ. Тем не менее, клуб опережает третью строку на девять очков.

Недавно провансальцы уступили в 1/4 финала Кубка Франции на выезде «Лиону» (0:1). Тем самым они прервали свою 16-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

Непосредственно в чемпионате южане не знают горечи поражений в 14 поединках, выиграв за этот период в 11 из них. В последнем туре Лиги 1 они в гостях одолели «Лилль» (2:1).

«Нант»

Команда из одноименного города сейчас занимает 12 место в таблице чемпионата Франции. В 25 турах первенства этот клуб заработал 34 очка.

Но в последних матчах в разных соревнованиях подопечные Кристиана Гуркюффа в основном неудачи. В предыдущих шести поединках во всех турнирах «Канарейки» не смогли победить.

Только в предыдущем двух матчах клуб избежал поражений. Не проиграть ему позволили «Дижон» и «Метц», с которыми зафиксированы ничьи 3:3 и 0:0 соответственно.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,2. 0