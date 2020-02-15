«Фортуна» — «Боруссия М». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года

В субботу, 15 февраля, «Фортуна» будет принимать на своем поле «Бопуссию» Менхенгладбах в рамках 22 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия М».

«Фортуна»

«Фотруна» очень неудачно начала 2020 год, проиграв оба поединка чемпионата. Сперва она в родных стенах уступила бременскому «Вердеру» со счетом 0:1.

А в 19-м туре дюссельдорфцы были разгромлены в Леверкузене «Байером» (0:3), что повлекло за собой отставку главного тренера Фридхельма Функеля.

С тех пор команда не знает поражений во всех турнирах по итогам трех поединков. Тем не менее, клуб одержал только одну победу — в Кубке Германии над «Кайзерслаутерном» (5:2).

По итогам 21 игрового дня «красно-белые» находятся на 16-м месте турнирной таблицы Бундеслиги, а от 15-й безопасной строки их отделяют четыре балла.

«Боруссия» М

За 20 туров Бундеслиги команда из Менхенгладбаха сумела заработать 39 очков. Сейчас она замыкает четверку сильнейших в таблице. От первой позиции этот коллектив отделяют четыре пункта при матче в запасе.

Но в недавних шести встречах чемпионата Германии подопечные Марко Розе заработали всего восемь баллов. 15 декабря «Боруссия» М потерпела поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

Чуть позже «жеребята» разобрались с «Падерборном» (2:0). В последней игре минувшего года черно-бело-зеленые разошлись миром с «Гертой» (0:0).

17 января в 18 туре немецкого первенства «Боруссия» М оказалась слабее «Шальке» (0:2). А затем «Гладбах» одержал верх над «Майнцем» (3:1) и разошелся миром 2:2 против «РБ Лейпцига» на выезде.

Поединок прошлого, 21 тура против «Кельна» не состоялся из-за бушевавшего в Европе урагана.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев оценивается в 4,20, а ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» М выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0