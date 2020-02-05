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    «Ферль» будет цепляться за удачу

    «Ферль» — «Унион». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Германии 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ферль» — «Унион»
    Футболисты «Униона»
    5 февраля состоится поединок 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретятся «Ферль» и «Унион». Место встречи — «Спортклаб Арена». Стартовый свисток дадут в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Ферль» — «Унион».

    «Ферль»

    «Ферль» является представителем Западной региональной лиги. Там команда занимает второе место и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф для борьбы за повышение.

    Стоит отметить, что хозяева являются одной из самых забивающих команд своей лиги, при этом они еще и мало пропускают — всего 12 мячей в 18 играх чемпионата.

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    «Бело-черные» не такие уж и простые на первый взгляд. Они ни разу не проиграли на своем поле в этом сезоне и пропустили всего 6 мячей без учета Кубка. Кстати, в Кубке команда стартовала с победы над «Аугсбургом» (2:1).

    На данный момент у коллектива 4-матчевая беспроигрышная серия — победа над «Липпштадтом» (1:0), ничья с «Редингхаузеном» (1:1), а также две «виктории» в матчах с «Боруссией II» Д (2:0) и «Кельном II» (2:1).

    «Унион»

    «Унион» провел ряд непростых поединков. В последнем туре Бундеслиги команда проиграла «Боруссии» Д со счетом 5:1. Перед этим была неудачная встреча с «Лейпцигом» (3:1). Между этими результатами «красно-белые» обыграли «Аугсбург» (2:0).

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    • Важно знать, что «Унион» не выигрывает на выезде на протяжении пяти матчей — 4 поражения и одна ничья.

    Кубковые испытания до этого момента давались берлинцам легко. Они обыграли «Фрайбург» (1:3) и «Хальберштадт» (0:6).

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    На данный момент статистика «Униона» не внушает доверия. К примеру, в чемпионате гости выиграли один матч из пяти, проиграв в остальных четырех.

    Прогноз

    «Ферль» вполне может зацепиться за положительный результат, учитывая его способность хорошо выступать дома. «Унион» же плохо показал себя в последних матчах и вряд ли сможет избежать пропущенных голов.

    Коэффициенты дают понять, что «Унион» в этом матче фаворит — 6.10 и 1.51 соответственно. Считаем, что берлинскому коллективу не удастся много забить, поскольку соперник будет ему активно противостоять. Предлагаем ставку «ИТ 2 меньше 2.0» за 1.83. 0

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