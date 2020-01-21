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    «Севилья» пройдет в 1/8 Кубка Испании?

    «Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч Кубка Испании 21 января 2020 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Леванте»
    Диего Карлос
    В 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» сыграет с «Леванте». Матч будет проводиться на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Леванте».

    «Севилья»

    До этого раунда «Севилье» везло с соперниками. Команда встречалась с такими клубами как «Бергантиньос» (0:1) и «Эскобедо» (0:5). Таким образом, для «севильцев» это будет первая домашняя игра в данном турнире.

    Совсем недавно «андалусийцы» играли с мадридским «Реалом». В столице хозяева проиграли 2:1. Это было первое поражение «Севильи» за 5 последних встреч.

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    Важно заметить, что «Севилья» на домашнем стадионе очень удачно выступает, если говорить о нынешнем сезоне. Коллектив потерпел только два домашних поражения. В 12 играх на «Рамон Санчес Писхуан» команда пропустила всего лишь 8 мячей.

    «Леванте»

    «Леванте» с жеребьевкой тоже везло. «Красно-синие» выиграли у «Хаена» 2:1 с учетом серии пенальти. Также команде удалось выиграть у представителей «Терсеры» (0:5).

    С более серьезными соперниками из Примеры «лягушки» испытывали проблемы. К примеру, «Леванте» проиграл «Атлетико» 2:1. В субботу на своем поле коллектив проиграл «Алавесу».

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    • «Леванте» регулярно пропускает. В последних четырех выступлениях гости пускали как минимум один мяч. В этом сезоне «сухих» матчей на счету клуба мало и их можно посчитать на пальцах.

    Прогноз

    К этому матчу «Севилья» подходит в качестве фаворита. 1.32 дают на хозяев и 8.24 предлагают на гостей.

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    «Севилья» хорошо играет дома, а «Леванте» часто пропускает. Также отметим, что «севильцы» выиграли три очных противостояния подряд с такими результатами: 2:6, 5:0 и 1:0.

    Предполагаем, что как минимум дважды ворота соперника «андалусийцы» поразят. Так что рекомендуемая ставка (ИТ 1 больше 1.5). 0

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    «Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч Кубка Испании 21 января 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.40
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