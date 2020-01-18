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    С каким настроем мадридцы вернутся в Примеру?

    «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Испании 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Атлетико»
    Альваро Мората
    В 20 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на «Муниципальном стадионе Ипуруа» 18 января. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2020 года
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    •  Эйбар 23:00 Атлетико Атлетико
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    «Эйбар»

    В 19 турах испанской Примеры команда из одноименного города завоевала 19 очков. Этого пока достаточно лишь для 16 строчки в таблице чемпионата.

    С 9 ноября по 8 декабря «Эйбар» потерпел четыре поражения в Ла Лиге. «Оружейники» уступили «Реалу» (0:4), «Алавесу» (0:2), «Реалу Сосьедад» (1:4) и «Хетафе» (0:1).

    После этого подопечные Хосе Луиса Мендилибара не выявили сильнейшего в противостоянии с «Атлетиком» (0:0). Чуть позже в 1/64 финала Кубка Испании «Эйбар» разгромил «СД Логронес» (5:0).

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    В заключительной встрече 2019 года команда из провинции Гипускоа победила «Гранаду» (3:0). 2020 год «оружейники» начали с проигрыша «Валенсии» (0:1), а затем в Кубке страны коллектив Мендилибара одержал верх над «Какарено» (2:1).

    «Атлетико»

    В турнирной таблице чемпионата Испании команда из Мадрида находится на третьей строчке с 35 баллами. От «Реала» и «Барсы» этот клуб отстает на 5 пунктов.

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    • Последний раз «Атлетико» терял очки в Примере 6 декабря. Тогда на стадионе «Керамика» гости не выявили сильнейшего в поединке с «Вильярреалом» (0:0).

    После этого подопечные Диего Симеоне в ЛЧ одолели «Локомотив» (2:0), в Ла Лиге переиграли «Осасуну» (2:0), «Бетис» (2:1) и «Леванте» (2:1).

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    9 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании «Атлетико» одержал верх над «Барселоной» (3:2). Но в финале турнира «индейцы» в послематчевых пенальти потерпели поражение от «Реала» (0:0, 1:4).

    Прогноз

    На победу «Эйбара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,20, на ничью — 3,40, а на победу «Атлетико» — 1,82.

    Несмотря на поражение в Суперкубке, «матрасники» неплохо выступили на этом турнире. В чемпионате Испании они вновь могут встать на победный путь. Наш прогноз — победа «Атлетико» с форой -1 с коэффициентом 2,65. 0

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    «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Испании 18 января 2020 года. Прогноз на «Эйбар» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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