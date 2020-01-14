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    «Уотфорд» исправит недоразумение первого матча?

    «Транмир Роверс» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Англии 14 января 2020 года

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    Прогноз на «Транмир Роверс» — «Уотфорд»
    Трой Дини
    Во вторник, 14 января, «Транмир Роверс» на своем поле в переигровке 1/32 финала Кубка Англии сыграет с «Уотфордом». Начало встречи — 22:45 по мск. Прогноз на «Транмир Роверс» — «Уотфорд».

    «Транмир Роверс»

    Первая игра этих команд ,которая прошла на поле «Уотфорда», принесла результативную ничью со счетом 3:3. Старшие по классу еще в первом тайме отправили представителю Лиги 1 три безответных мяча, но во второй половине растранжирили свое преимущество.

    После той встречи «Транмир Роверс» проиграл молодежному составу «Лестера» (1:2) в ТФЛ и расписал гостевую мировую с «Саутенд Юнайтед» (0:0) в первенстве.

    В турнирной таблице третьем по рангу дивизионе Англии клуб из Престона идет в зоне вылета, на 21 месте. От спасительной 20 позиции его отделяет три пункта.

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    • На данный момент у «бродяг» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они поровну поделили проигрыши с ничейными исходами.

    «Уотфорд»

    «Шершни» не знают горечи поражений в последних своих шести поединках с учетом всех турниров, четырежды победив в этом отрезке при двух ничьих.

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    Перед кубковым матчем со своим предстоящим противником, «желтая армия» выиграла две игры кряду, поочередно дома одолев в рамках Премьер-лиги «Астон Виллу» (3:0) и «Вулверхэмптон» (2:1).

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    Накануне «желто-красные» провели матч чемпионате станы, где разгромили «Бонмут» со счетом 3:0 на его территории.

    В турнирной таблице АПЛ «Уотфорд» с 22 очками находится на 17-м месте, но 18-ю «Астон Виллу», у которой на матч меньше, он опережает только на один пункт.

    Прогноз на «Транмир Роверс» — «Уотфорд»

    Прогнозируем, что «Уотфорд» сделает выводы из первого матча, и добудет победу еще по итогам основного времени. 0

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    «Транмир Роверс» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Англии 14 января 2020 года. Прогноз на «Транмир Роверс» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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